Volume de serviços caiu 6,5% em MS no último ano

A Pesquisa Mensal de Serviços divulgada nesta quarta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) concluiu a análise dos indicadores referentes a 2024 e revelou uma retração no setor em Mato Grosso do Sul.

Os dados mostram que houve uma queda anual de 6,5% no volume de serviços prestados, o terceiro pior desempenho no país. Nesse ranking, o estado que teve a maior retração no volume de serviços foi Mato Grosso (-10,2%), seguido por Rio Grande do Sul (-7,3%).

Outros 21 estados apresentaram expansão no setor de serviços, com destaque para estados do norte e nordeste do país (Amazonas +10,2%; Amapá + 7,7% e Sergipe +7,1%). A média nacional foi positiva em 3,1% no acumulado do ano de 2024.

Desempenho em dez/24

O mês de dezembro em Mato Grosso do Sul fechou com uma retração de 3,9% no setor, interrompendo a sequência de dois meses seguidos no campo positivo (outubro 2,4% e novembro 0,6%).

Na série de dados sem ajuste sazonal, na comparação a dezembro de 2023, o volume de serviços em MS registrou queda de 8,9%, o segundo pior desempenho no país.

Os dados divulgados pelo IBGE não apresentaram os indicadores do desempenho das diversas atividades dentro do setor de serviços em Mato Grosso do Sul, apenas o consolidado das informações.