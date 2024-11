Yuri Ramirez lança novo single durante o CBN Cultural

O CBN Cultural desta sexta-feira (1) foi ao ritmo sertanejo, com o cantor e compositor Yuri Ramirez. O artista campo-grandense participou do quadro no Jornal CBN Campo Grande para lançar a nova música “Novo Engano”.

Yuri começou o projeto solo em 2023, após alguns anos fazendo parte de uma dupla sertaneja. A decisão contou com o apoio da esposa, Camila Manzano, que também se tornou a diretora executiva do projeto. “É ela que me impulsiona. Minha companheira”.