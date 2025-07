CCR inicia duplicação da BR-163 nas saídas de Campo Grande

A duplicação da BR-163 teve início nesta semana nas imediações de Campo Grande. A frente principal está concentrada na saída para São Paulo, próximo ao posto da PRF.

A autorização da ANTT permite a duplicação de 5,5 km, entre os quilômetros 454,5 e 460, abrangendo trecho com histórico de acidentes.

Atualmente, os trabalhos estão na fase de supressão vegetal, no sentido Campo Grande–Dourados. A presença de máquinas está prevista ainda para esta semana.

Além da duplicação, será construída uma rotatória de acesso ao Posto Platinão e regularizados acessos de empresas e chácaras próximas.

Na saída para Cuiabá, outra frente de 1,7 km deve começar no km 511, a 20 km da zona urbana de Campo Grande.

Essas obras fazem parte do novo contrato de concessão da CCR MSVia, agora rebatizada como Motiva, assinado após leilão realizado em maio.

O novo contrato prevê R$ 9,6 bilhões em investimentos ao longo dos próximos 29 anos de concessão da BR-163 em Mato Grosso do Sul.

Inicialmente, serão duplicados 203 km de rodovia, incluindo os 25 km do anel viário de Campo Grande, entre os km 466 e 491.

Esse trecho concentra cerca de 20% dos acidentes e mortes registrados na rodovia, apesar de representar apenas 3% da extensão total da BR-163.

Conforme o edital, a duplicação completa do anel viário deverá ser entregue em até cinco anos a partir da assinatura do novo contrato.

Novas Obras e Expansão da BR-163

Outras obras previstas incluem 147 km de faixas adicionais, 29 km de vias marginais e 29 km de contornos urbanos em cidades estratégicas.

Municípios como Mundo Novo, Itaquiraí, Eldorado, Vila São Pedro e Vila Vargas receberão contornos para desviar o tráfego de caminhões.

As obras de terceira faixa já foram iniciadas no início do mês, nas regiões de Mundo Novo e Itaquiraí, com movimentação de terra em andamento.

A Motiva informou que essas frentes devem ser as primeiras a serem entregues no cronograma do novo contrato com a União.

Outro ponto que receberá obras imediatas é em Coxim, onde estão previstas melhorias no acostamento e terceira faixa entre os km 730 e 732.

Investimentos e Recuperação da BR-163

No primeiro ano, o investimento previsto é de R$ 500 milhões, dos quais R$ 150 milhões serão destinados à recuperação da pista de rolamento.

A CCR assumiu a BR-163 em 2013, com promessa de duplicar toda a extensão. Apenas 150 km foram duplicados antes da paralisação dos investimentos.

Apesar disso, a cobrança de pedágio foi mantida, mesmo com descumprimento do contrato anterior, o que gerou críticas e renegociação.

Com o novo acordo, os valores do pedágio poderão ser reajustados em até 100%, desde que as metas previstas sejam cumpridas.