CDL oferece treinamento gratuito para lojistas e aposta em venda consultiva para o Dia das Mães

Em entrevista ao programa Microfone Aberto, nesta quarta-feira (16), o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL), Adelaido Vila, fez um alerta sobre o avanço da inadimplência em Mato Grosso do Sul e apresentou estratégias para o comércio enfrentar esse cenário às vésperas do Dia das Mães, considerado o “Natal do primeiro semestre” para o varejo.

Segundo Adelaido, 49% da população sul-mato-grossense está inadimplente, ou seja, já deixou de pagar suas dívidas e não consegue mais manter os compromissos financeiros em dia. Ele também explicou a diferença entre endividamento e inadimplência.

“Estar endividado é ter compromissos assumidos, como parcelas e faturas; estar inadimplente é já não conseguir mais pagá-los. No estado, quase metade da população está nessa condição crítica”.

O presidente da CDL afirmou que, diante dessa realidade, o comerciante precisa entender o perfil do consumidor para conseguir vender com responsabilidade e sem comprometer ainda mais o orçamento da população.

“Não adianta empurrar produtos. É preciso entender o que o cliente realmente precisa e oferecer soluções sob medida. Isso vale para quem tem loja, faz salgadinho, bolo ou qualquer outro produto”, pontuou.

Adelaido Vila nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Luiz Gustavo Soares/Portal RCN67

Treinamento para vendas será realizado antes do Dia das Mães

Como resposta prática ao momento econômico, Adelaido anunciou um treinamento especial gratuito no dia 5 de maio, na sede da CDL Campo Grande, às 18h45. A ideia é capacitar vendedores e empresários com técnicas de venda consultiva, que ajudam a transformar até uma simples “olhadinha” em compra efetiva.

“Todo mundo já ouviu o cliente dizer: ‘só estou dando uma olhadinha’. Com preparo, esse momento pode virar venda e fidelização. O bom vendedor entende o comportamento, a linguagem e o desejo de quem entra na loja”, afirmou.

O treinamento será aberto ao público, e interessados devem entrar em contato pelo número (67) 99906-0055 para mais informações.

Personalização e inteligência artificial são tendências

Durante a entrevista, Adelaido também destacou que o caminho para se destacar em tempos de dificuldade é a personalização do atendimento. Segundo ele, as vendas genéricas, em que o mesmo produto é oferecido a qualquer pessoa, perdem espaço diante de um consumidor mais exigente.

“Nós estivemos recentemente, em Nova York, na maior feira de varejo do mundo. O que mais se falou foi sobre inteligência artificial e personalização. O vendedor que não entender o seu público, vai ficar para trás. O consumidor não aceita mais ser tratado como número.”

A CDL, segundo Adelaido, tem atuado para apoiar não apenas grandes lojistas, mas também os pequenos empreendedores, microempresários e trabalhadores informais. “Todo negócio é negócio. Quem está começando, vendendo lanche, artesanato ou roupa precisa das mesmas ferramentas para crescer”, concluiu.