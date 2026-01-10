Projeto MS Nutri retoma debates sobre reaproveitamento de alimentos em MS

A Ceasa-MS iniciou o ano retomando as discussões sobre a implantação do projeto MS Nutri, iniciativa que propõe o reaproveitamento de alimentos para a produção de refeições destinadas a pessoas em situação de insegurança alimentar em Mato Grosso do Sul.

Em reunião com representantes da Semadesc, a direção da Ceasa apresentou o projeto executivo e os custos previstos para a criação de uma estrutura voltada ao beneficiamento dos alimentos.

O avanço do MS Nutri foi tema de uma reunião realizada na quinta-feira (8), entre integrantes da Ceasa-MS e representantes da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc). O encontro teve como objetivo acompanhar o estágio atual do projeto e discutir ajustes necessários para sua implementação.

Participaram da reunião o diretor de Abastecimento e Mercado da Ceasa, Fernando Begena, e o analista administrativo Rodrigo de Oliveira Xavier, além da secretária-executiva de Agricultura Familiar, de Povos Originários e Comunidades Tradicionais, Karla Nadai, e da coordenadora do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Maria Tainara Soares. A agenda foi solicitada pelo secretário da Semadesc, Jaime Verruck.

Projeto MS Nutri

Durante o encontro, foram apresentados o projeto executivo e o relatório orçamentário do MS Nutri, que prevê a construção de um novo espaço dentro do complexo da Ceasa. O local será destinado ao beneficiamento de alimentos, como hortaliças higienizadas e minimamente processadas, polpas de frutas, barras de cereais e sopa desidratada.

O diretor de Abastecimento e Mercado da Ceasa-MS, Fernando Begena destacou o caráter estratégico da iniciativa e a abrangência social da proposta.

“O MS Nutri é um projeto estratégico que une combate ao desperdício de alimentos, segurança alimentar e responsabilidade social. Nosso objetivo é estruturar uma iniciativa eficiente, com parcerias sólidas, capaz de transformar alimentos que seriam desperdiçados em refeições nutritivas e levar dignidade a quem mais precisa em Mato Grosso do Sul”, ressaltou Fernando Begena.

A sopa desidratada é apontada como o principal produto do programa. O alimento é composto por legumes desidratados, macarrão e proteína de soja, com rendimento estimado de até dez refeições por unidade. A produção será destinada gratuitamente a instituições cadastradas na Ceasa que atendem populações em situação de vulnerabilidade social.

Detalhes Técnicos e Operacionais

O estudo técnico do projeto também aborda questões relacionadas à estrutura física, logística de captação dos alimentos, processamento e distribuição. Segundo os participantes, o encontro serviu para discutir critérios operacionais e sugestões de melhoria para garantir eficiência e viabilidade institucional.

O MS Nutri é coordenado pela Ceasa-MS e prevê parcerias com os setores público e privado. A expectativa é que, após os ajustes e alinhamentos institucionais, o projeto possa beneficiar milhares de famílias no estado, ao mesmo tempo em que reduz o desperdício de alimentos.

Ao final da reunião, as representantes da Semadesc manifestaram apoio à iniciativa e informaram que as atualizações serão repassadas à direção da pasta, dando continuidade às tratativas para a implantação da estrutura prevista.

*Com informações do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul