Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

SEGURANÇA ALIMENTAR

Projeto MS Nutri retoma debates sobre reaproveitamento de alimentos em MS

Iniciativa prevê beneficiamento de alimentos para atender pessoas em insegurança alimentar

Arthur Ayres

Reunião entre Ceasa-MS e Semadesc discutiu custos e estrutura do projeto MS Nutri - Foto: Divulgação/Governo de MS
Reunião entre Ceasa-MS e Semadesc discutiu custos e estrutura do projeto MS Nutri - Foto: Divulgação/Governo de MS

A Ceasa-MS iniciou o ano retomando as discussões sobre a implantação do projeto MS Nutri, iniciativa que propõe o reaproveitamento de alimentos para a produção de refeições destinadas a pessoas em situação de insegurança alimentar em Mato Grosso do Sul.

Em reunião com representantes da Semadesc, a direção da Ceasa apresentou o projeto executivo e os custos previstos para a criação de uma estrutura voltada ao beneficiamento dos alimentos.

O avanço do MS Nutri foi tema de uma reunião realizada na quinta-feira (8), entre integrantes da Ceasa-MS e representantes da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc). O encontro teve como objetivo acompanhar o estágio atual do projeto e discutir ajustes necessários para sua implementação.

Participaram da reunião o diretor de Abastecimento e Mercado da Ceasa, Fernando Begena, e o analista administrativo Rodrigo de Oliveira Xavier, além da secretária-executiva de Agricultura Familiar, de Povos Originários e Comunidades Tradicionais, Karla Nadai, e da coordenadora do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Maria Tainara Soares. A agenda foi solicitada pelo secretário da Semadesc, Jaime Verruck.

Projeto MS Nutri

Durante o encontro, foram apresentados o projeto executivo e o relatório orçamentário do MS Nutri, que prevê a construção de um novo espaço dentro do complexo da Ceasa. O local será destinado ao beneficiamento de alimentos, como hortaliças higienizadas e minimamente processadas, polpas de frutas, barras de cereais e sopa desidratada.

O diretor de Abastecimento e Mercado da Ceasa-MS, Fernando Begena destacou o caráter estratégico da iniciativa e a abrangência social da proposta.

“O MS Nutri é um projeto estratégico que une combate ao desperdício de alimentos, segurança alimentar e responsabilidade social. Nosso objetivo é estruturar uma iniciativa eficiente, com parcerias sólidas, capaz de transformar alimentos que seriam desperdiçados em refeições nutritivas e levar dignidade a quem mais precisa em Mato Grosso do Sul”, ressaltou Fernando Begena.

A sopa desidratada é apontada como o principal produto do programa. O alimento é composto por legumes desidratados, macarrão e proteína de soja, com rendimento estimado de até dez refeições por unidade. A produção será destinada gratuitamente a instituições cadastradas na Ceasa que atendem populações em situação de vulnerabilidade social.

Detalhes Técnicos e Operacionais

O estudo técnico do projeto também aborda questões relacionadas à estrutura física, logística de captação dos alimentos, processamento e distribuição. Segundo os participantes, o encontro serviu para discutir critérios operacionais e sugestões de melhoria para garantir eficiência e viabilidade institucional.

O MS Nutri é coordenado pela Ceasa-MS e prevê parcerias com os setores público e privado. A expectativa é que, após os ajustes e alinhamentos institucionais, o projeto possa beneficiar milhares de famílias no estado, ao mesmo tempo em que reduz o desperdício de alimentos.

Ao final da reunião, as representantes da Semadesc manifestaram apoio à iniciativa e informaram que as atualizações serão repassadas à direção da pasta, dando continuidade às tratativas para a implantação da estrutura prevista.

*Com informações do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos