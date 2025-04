Reunião do CEIF/FCO aprova R$ 224 milhões em crédito para projetos em MS

Sicredi apresenta oportunidades e destaca papel no financiamento do desenvolvimento regional

Durante a 1ª Reunião Extraordinária de 2025 do Conselho Estadual de Investimentos Financeiros pelo Fundo Constitucional do Centro-Oeste (CEIF/FCO), realizada nesta quarta-feira (9), em Campo Grande (MS), foram aprovados R$ 224,4 milhões em financiamentos para empreendedores sul-mato-grossenses.

O encontro ocorreu no Parque Laucídio Coelho, dentro da programação da Expogrande, e contou com representantes de diversas instituições financeiras e cooperativas de crédito, como o Sicredi, Banco do Brasil e BRDE.

A reunião analisou 108 cartas-consulta, das quais 100 foram aprovadas na linha FCO Rural e seis na FCO Empresarial, contemplando projetos em 48 municípios do estado.

A linha Rural atende, entre outras finalidades, aquisição de gado, infraestrutura, irrigação, energia fotovoltaica e máquinas agrícolas.

Já a linha Empresarial é voltada aos setores de comércio, serviços, turismo, inovação e indústria.

O evento foi presidido pelo secretário executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Semadesc, Rogério Beretta, que destacou a importância da agilidade na liberação dos recursos.

“Com a realização de duas reuniões mensais do conselho, buscamos acelerar o repasse desses financiamentos e garantir que o crédito chegue rapidamente aos empreendedores”, explicou.

Recursos e expansão do crédito em 2025

Neste ano, Mato Grosso do Sul conta com um volume total de R$ 2,7 bilhões disponíveis pelo FCO para projetos rurais e empresariais.

De acordo com dados apresentados, o CEIF/FCO já aprovou 310 cartas-consulta, somando R$ 785 milhões. Desse total, R$ 574 milhões foram destinados ao setor rural e R$ 210,4 milhões ao setor empresarial.

Durante o encontro, também foi reforçado o papel das instituições operadoras do FCO. A superintendente da Sudeco, Luciana Barros, participou virtualmente da reunião e ressaltou que o fundo é uma ferramenta estratégica para alinhar as demandas do setor produtivo às possibilidades de crédito oferecidas.

“É essencial compreendermos tanto as necessidades dos investidores quanto os desafios das instituições que operacionalizam o recurso”, afirmou.

Sicredi destaca foco no crédito sustentável

A Central Sicredi Brasil esteve presente com seus representantes, incluindo o presidente Celso Figueira e a diretora de negócios Cristieny Paiva.

Durante a reunião, Figueira apresentou os diferenciais da cooperativa e destacou o papel do Sicredi como operador do FCO em Mato Grosso do Sul.

“Nosso foco vai além de oferecer crédito. Estamos próximos do associado, entendendo suas necessidades e ajudando a estruturar projetos viáveis e sustentáveis”, afirmou.

Ele também ressaltou que o Sicredi tem ampliado sua capilaridade no estado, com agências em diversas regiões, e pretende aplicar 100% dos recursos programados para 2025.

A diretora Cristieny Paiva reforçou que as linhas de crédito disponibilizadas pela cooperativa priorizam projetos com alto impacto produtivo e compromisso com o desenvolvimento sustentável.

A reunião reforçou o papel do FCO como motor do crescimento econômico regional e evidenciou o alinhamento entre governo, instituições financeiras e cooperativas para promover geração de renda, emprego e fortalecimento do agronegócio e da indústria sul-mato-grossense.