Celso Sabino deixa Ministério do Turismo após saída do União Brasil da base do governo

O ministro do Turismo, Celso Sabino, anunciou nesta sexta-feira (26) que deixará o comando da pasta. A decisão ocorre após o União Brasil, partido ao qual é filiado, romper com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e determinar que seus membros entregassem os cargos ocupados.

O anúncio foi feito no Palácio do Planalto, após reunião com o presidente. Sabino afirmou que entregou a carta de demissão em cumprimento à orientação partidária, mas que ainda acompanhará Lula em compromissos oficiais em Belém (PA) no dia 3 de outubro.

A viagem marca a inauguração de obras para a COP30, conferência da ONU sobre mudanças climáticas que será realizada na cidade em novembro.

Contexto político

O União Brasil comunicou sua saída da base governista no dia 18 de setembro e deu prazo de 24 horas para que seus filiados deixassem funções no Executivo. Sabino assumiu o Ministério do Turismo em julho de 2023 e permanecerá no cargo até o compromisso oficial em Belém.

Questionado sobre a possibilidade de continuar no governo em outro cenário partidário, Sabino disse que “acredita no diálogo” e que “homens públicos comprometidos com a nação brasileira vão trabalhar juntos pelo bem do país”.

Além do União Brasil, o PP também anunciou o rompimento com o governo federal. O ministro dos Esportes, André Fufuca, do PP, ainda não confirmou se deixará o cargo.

*Com informações da Agência Brasil