Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

POLÍTICA

Celso Sabino deixa Ministério do Turismo após saída do União Brasil da base do governo

Ministro anunciou decisão nesta sexta-feira (26) no Palácio do Planalto

Fernando de Carvalho

Ministro anunciou decisão nesta sexta-feira (26) no Palácio do Planalto - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Ministro anunciou decisão nesta sexta-feira (26) no Palácio do Planalto - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro do Turismo, Celso Sabino, anunciou nesta sexta-feira (26) que deixará o comando da pasta. A decisão ocorre após o União Brasil, partido ao qual é filiado, romper com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e determinar que seus membros entregassem os cargos ocupados.

O anúncio foi feito no Palácio do Planalto, após reunião com o presidente. Sabino afirmou que entregou a carta de demissão em cumprimento à orientação partidária, mas que ainda acompanhará Lula em compromissos oficiais em Belém (PA) no dia 3 de outubro.

A viagem marca a inauguração de obras para a COP30, conferência da ONU sobre mudanças climáticas que será realizada na cidade em novembro.

Contexto político

O União Brasil comunicou sua saída da base governista no dia 18 de setembro e deu prazo de 24 horas para que seus filiados deixassem funções no Executivo. Sabino assumiu o Ministério do Turismo em julho de 2023 e permanecerá no cargo até o compromisso oficial em Belém.

Questionado sobre a possibilidade de continuar no governo em outro cenário partidário, Sabino disse que “acredita no diálogo” e que “homens públicos comprometidos com a nação brasileira vão trabalhar juntos pelo bem do país”.

Além do União Brasil, o PP também anunciou o rompimento com o governo federal. O ministro dos Esportes, André Fufuca, do PP, ainda não confirmou se deixará o cargo.

*Com informações da Agência Brasil

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos