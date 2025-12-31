CEM de Campo Grande receberá investimento de R$ 7 milhões em reforma

A reforma do Centro de Especialidades Médicas (CEM) Presidente Jânio da Silva Quadros, uma das unidades de saúde mais importantes da capital, finalmente sairá do papel com um investimento total de R$ 7.049.920,19. A homologação do procedimento licitatório, que autoriza o início das obras, foi publicada no Diário Oficial de terça-feira (30.

De acordo com a prefeita Adriane Lopes, a reforma era aguardada há muitos anos.

“O CEM precisa ser melhorado para que os profissionais da saúde tenham qualidade no espaço de trabalho, mas, em especial, para que a população de Campo Grande seja bem atendida. A reforma do CEM está saindo do papel e indo para a prática ainda em 2025”, afirmou a prefeita.

Empresa vencedora e foco da reforma

A empresa MC Construtora Ltda foi a vencedora da licitação e ficará responsável pela execução da obra. O projeto de reforma visa uma requalificação completa do espaço, com um foco especial na melhoria das condições higiênico-sanitárias, além da ampliação da unidade.

Principais melhorias previstas na reforma: