REFORMA NA SAÚDE

CEM de Campo Grande receberá investimento de R$ 7 milhões em reforma

Reforma do Centro de Especialidades Médicas vai aprimorar o atendimento à população e as condições de trabalho para os profissionais de saúde em Campo Grande

Gabriela Porto

Com investimento total de R$ 7.049.920,19, a empresa MC Construtora Ltda foi a vencedora da licitação. - Foto: Divulgação PREFCG

A reforma do Centro de Especialidades Médicas (CEM) Presidente Jânio da Silva Quadros, uma das unidades de saúde mais importantes da capital, finalmente sairá do papel com um investimento total de R$ 7.049.920,19. A homologação do procedimento licitatório, que autoriza o início das obras, foi publicada no Diário Oficial de terça-feira (30.

De acordo com a prefeita Adriane Lopes, a reforma era aguardada há muitos anos.

“O CEM precisa ser melhorado para que os profissionais da saúde tenham qualidade no espaço de trabalho, mas, em especial, para que a população de Campo Grande seja bem atendida. A reforma do CEM está saindo do papel e indo para a prática ainda em 2025”, afirmou a prefeita.

Empresa vencedora e foco da reforma

A empresa MC Construtora Ltda foi a vencedora da licitação e ficará responsável pela execução da obra. O projeto de reforma visa uma requalificação completa do espaço, com um foco especial na melhoria das condições higiênico-sanitárias, além da ampliação da unidade.

Principais melhorias previstas na reforma:

  • Alvenaria: utilização de tijolos cerâmicos de primeira qualidade.
  • Tetos: forro de gesso com acabamento adequado para pintura em tinta acrílica cor branco neve.
  • Portas e janelas: itens de serralheria que seguirão rigorosamente as especificações técnicas.
  • Revestimento de paredes: uso de louças em grês porcelânico branco, material ideal para ambientes de saúde devido à sua resistência e facilidade de higienização.
  • Bancadas e pias: em granito Cinza Andorinha, com cubas de inox nas áreas de lavagem de materiais.
  • Acessibilidade: adequação em todos os banheiros destinados ao público, garantindo a inclusão.
  • Instalações: melhorias nas instalações elétricas, hidráulicas e de climatização, com foco em conforto térmico para usuários e servidores.

A reforma garante uma estrutura moderna e adequada, atendendo a todas as normas sanitárias vigentes. Além disso, a atualização da infraestrutura trará mais conforto tanto para os usuários quanto para os profissionais de saúde que atuam na unidade.

Próximos passos

Com a homologação da licitação, o próximo passo será a convocação da empresa vencedora para formalizar o contrato e dar início à execução da obra. O contrato terá vigência inicial de 90 dias, acrescidos do prazo de execução da obra conforme o cronograma físico-financeiro.

Consulta pública

Todas as atas e informações sobre o processo licitatório podem ser consultadas no portal de licitações do Município de Campo Grande, através do site oficial.

