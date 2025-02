Cemtec alerta para ventos fortes e tempestades em parte do estado

Nesta terça-feira, o tempo fica ensolarado pela manhã, mas ao longo do dia as nuvens aumentam e há probabilidade de chuvas, que podem ocorrer de forma mais intensa em regiões isoladas, com rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora (km/h), segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec).

Esse cenário ocorre devido à aproximação de uma frente fria, aliada ao calor e à umidade. Além disso, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai pode influenciar o tempo em MS e torná-lo instável.

Municípios das regiões Sul, Sudeste e Sudoeste do estado estão sob alerta para tempestades.

As máximas previstas para a capital chegam a 32°C; em Coxim, 33°C; Dourados pode atingir 34°C; em Corumbá e Porto Murtinho, as temperaturas podem chegar a 35°C; e em Três Lagoas, 36°C.