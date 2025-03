CEO Dinner 2025: RCN em Ação e Amcham reúnem líderes para debater economia e transformação digital

O CEO Dinner 2025 deu o start no calendário de eventos do projeto RCN em Ação nesta quinta-feira (27), em uma edição com vagas limitadas na Concessionária Toyota Ramires, em Campo Grande.

Promovido pela Amcham em parceria com o Grupo RCN, o encontro reúne 80 empresários, a maioria de Mato Grosso do Sul, para discutir cenários econômicos e transformação digital, temas quentes para quem quer se preparar para os desafios de 2025. As vagas já estão esgotadas, mas a promessa é de mais oportunidades ao longo do ano.

“Hoje é o nosso primeiro evento do ano, abrindo o calendário de parceria com o Grupo RCN, com o CEO Dinner”, destaca Denis Rondina, gerente regional da Amcham Brasil.

O foco está em dois painéis estratégicos

O primeiro traz André Nunes, economista-chefe do Sicredi, direto do Rio Grande do Sul, para analisar as tendências econômicas de 2025 – uma curiosidade e, ao mesmo tempo, preocupação para os líderes presentes.

O segundo painel fica com Juan Pablo, doutor em Inovação e referência em Inteligência Artificial, que vai mostrar como aplicar a transformação digital no dia a dia das empresas.

“Vamos discutir temáticas relevantes para os empresários começarem o ano com conteúdo que faça diferença”, explica Denis.

Das 18h30 às 22h, o evento combina debates de alto nível com networking exclusivo, reunindo CEOs, diretores e presidentes em um ambiente sofisticado. Apesar do sucesso – ou “casa cheia”, como define a organização –, quem ficou de fora terá novas chances.



“Esse é o primeiro de muitos eventos com o Grupo RCN em 2025”, disse o representante da Amcham, abrindo portas para futuros encontros.