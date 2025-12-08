Veículos de Comunicação
INCLUSÃO RURAL

CEP chega ao Assentamento Três Corações e garante entregas em casa

Termo de parceria entre Prefeitura e Correios garante entregas diretas e amplia acesso a serviços essenciais

Arthur Ayres

moradores durante assinatura da parceria que garantiu o primeiro CEP ao Assentamento Três Corações, em Campo Grande - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG
O Assentamento Três Corações, localizado a 60 km de Anhanduí, em Campo Grande, recebeu nesta segunda-feira (8) um Código de Endereçamento Postal (CEP), após a assinatura de um termo de parceria entre a Prefeitura e os Correios.

Moradores deixam de percorrer longas distâncias para retirar correspondências, passando a receber entregas diretamente em casa. O novo CEP é um avanço histórico para a inclusão e cidadania na zona rural. A parceria também prevê ações de capacitação voltadas ao comércio eletrônico, ampliando oportunidades econômicas no assentamento.

Para os moradores, a mudança representa um ganho concreto no cotidiano. A primeira secretária do assentamento, Nilvea Alexandre dos Santos, celebrou a conquista.

“Parece algo simples, mas ainda era muito distante da nossa realidade. Tínhamos que andar 60 km para buscar nossas encomendas. Agora, teremos a comodidade de receber tudo em casa. Isso muda a nossa vida”, comemorou.

A prefeita Adriane Lopes também celebrou o momento histórico.

Essa parceria com os Correios começa pelo Assentamento Três Corações e é a primeira do Brasil. Estamos fazendo história, para o distrito, para o assentamento, para os Correios e para a gestão. Estamos atendendo quem mais precisa, muitas vezes invisibilizados: pessoas do campo, que estão na ponta, lutando diariamente pela sobrevivência”, declarou.

O gerente regional de Anhanduí, Elenilton Dutra, ressaltou que a chegada do CEP representa um marco para a comunidade.

“As ruas estão sendo limpas diariamente, e agora, com o CEP, os moradores passam a contar com um serviço básico, mas que até então era distante da realidade deles”, destacou.

Com a implantação do novo CEP, o Assentamento Três Corações inaugura um modelo que deve servir de referência para outras regiões rurais do país. A expectativa é de que mais comunidades possam ser incluídas nos serviços de entrega, ampliando cidadania, acesso a políticas públicas, oportunidades econômicas e qualidade de vida no campo.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande

