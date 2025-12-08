CEP chega ao Assentamento Três Corações e garante entregas em casa

O Assentamento Três Corações, localizado a 60 km de Anhanduí, em Campo Grande, recebeu nesta segunda-feira (8) um Código de Endereçamento Postal (CEP), após a assinatura de um termo de parceria entre a Prefeitura e os Correios.

Moradores deixam de percorrer longas distâncias para retirar correspondências, passando a receber entregas diretamente em casa. O novo CEP é um avanço histórico para a inclusão e cidadania na zona rural. A parceria também prevê ações de capacitação voltadas ao comércio eletrônico, ampliando oportunidades econômicas no assentamento.

Para os moradores, a mudança representa um ganho concreto no cotidiano. A primeira secretária do assentamento, Nilvea Alexandre dos Santos, celebrou a conquista.

“Parece algo simples, mas ainda era muito distante da nossa realidade. Tínhamos que andar 60 km para buscar nossas encomendas. Agora, teremos a comodidade de receber tudo em casa. Isso muda a nossa vida”, comemorou.

A prefeita Adriane Lopes também celebrou o momento histórico.