Cesta básica tem variação de até 270% em Campo Grande

A cesta básica em Campo Grande apresentou variação de preços de até 269,84% entre supermercados e atacarejos da Capital, segundo pesquisa divulgada pelo Procon Mato Grosso do Sul. O levantamento foi realizado nos dias 26 e 27 de janeiro e analisou 120 produtos de diferentes marcas.

Os maiores percentuais de diferença foram registrados em itens de hortifruti. O quilo da batata inglesa liderou a pesquisa, com oscilação de 269,84%. O produto foi encontrado por R$ 1,89 em um atacadista na região da Mata do Jacinto e por R$ 6,99 em um supermercado do bairro Aero Rancho.

O tomate salada também apresentou forte variação, de 261,04%, com preço médio de R$ 6,90. De acordo com o Procon-MS, fatores como sazonalidade, oferta e condições climáticas influenciam diretamente os valores desses produtos.

Entre os itens de higiene pessoal, um creme dental de 90 gramas registrou diferença de 226,13% entre os estabelecimentos pesquisados. No segmento de limpeza, a esponja de aço apresentou variação de 110,50%, enquanto o sabão em pó de 800 gramas teve oscilação de 100,14%.