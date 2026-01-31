Cesta básica tem variação de até 270% em Campo Grande

A cesta básica em Campo Grande apresentou variação de preços de até 269,84% entre supermercados e atacarejos da Capital, segundo pesquisa divulgada pelo Procon Mato Grosso do Sul. O levantamento foi realizado nos dias 26 e 27 de janeiro e analisou 120 produtos de diferentes marcas.
Os maiores percentuais de diferença foram registrados em itens de hortifruti. O quilo da batata inglesa liderou a pesquisa, com oscilação de 269,84%. O produto foi encontrado por R$ 1,89 em um atacadista na região da Mata do Jacinto e por R$ 6,99 em um supermercado do bairro Aero Rancho.
O tomate salada também apresentou forte variação, de 261,04%, com preço médio de R$ 6,90. De acordo com o Procon-MS, fatores como sazonalidade, oferta e condições climáticas influenciam diretamente os valores desses produtos.
Entre os itens de higiene pessoal, um creme dental de 90 gramas registrou diferença de 226,13% entre os estabelecimentos pesquisados. No segmento de limpeza, a esponja de aço apresentou variação de 110,50%, enquanto o sabão em pó de 800 gramas teve oscilação de 100,14%.
Já os produtos do grupo de alimentação apresentaram as menores diferenças de preços. Uma marca de óleo de soja teve variação de 2,57%. O pacote de arroz de cinco quilos registrou preço médio de R$ 15,33, e o quilo do feijão, de R$ 7,20.
Orientação do Procon-MS
Segundo o Procon-MS, a pesquisa tem caráter regionalizado e os preços estão sujeitos a alterações. O órgão orienta os consumidores a comparar valores entre estabelecimentos, verificar informações dos rótulos, como composição, quantidade e validade, e exigir a nota fiscal.
Para conferir os dados completos do levantamento clique aqui.