Céu limpo e calor moderado marcam o sábado em Campo Grande

O sábado (17) começou com céu claro e sol predominante em Campo Grande, onde os termômetros devem alcançar até 32°C, segundo previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec).

A umidade relativa do ar pode chegar a 70%, e rajadas de vento devem colaborar para amenizar o calor ao longo do dia.

Nas demais regiões do Estado, o calor também marca presença. No norte, sudoeste e Pantanal, as máximas previstas variam entre 30°C e 32°C.

Apesar do tempo firme em boa parte de Mato Grosso do Sul, há possibilidade de pancadas de chuva e tempestades isoladas entre hoje e domingo, principalmente nas regiões sul e sudoeste.

O alerta ocorre devido à atuação de cavados — áreas alongadas de baixa pressão atmosférica — em médios níveis da atmosfera.

As temperaturas mínimas variam entre 15°C e 19°C em todo o Estado. Já as máximas ficam entre 26°C e 30°C nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados.