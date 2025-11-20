Chafariz da Praça Ary Coelho passa por primeiras etapas de revitalização no Centro

O chafariz da Praça Ary Coelho, um dos espaços mais tradicionais do Centro de Campo Grande, entrou na fase inicial de revitalização nesta quinta-feira (20). As primeiras ações envolvem avaliação da estrutura e serviços preparatórios, etapa que antecede qualquer intervenção de maior porte.

Diagnóstico ainda definirá prazos e custos

A equipe técnica iniciou estudos preliminares e levantamentos estruturais, considerados essenciais para identificar problemas e estabelecer o escopo definitivo da obra. Por enquanto, não há previsão de entrega, definição de fases ou divulgação de valores. Segundo o município, essas informações só serão anunciadas após a conclusão dos diagnósticos.

Intervenções incluem parceria com concessionária

Os trabalhos são conduzidos pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, com participação da Fundação Municipal de Cultura e apoio da concessionária Águas Guariroba, que já iniciou ajustes na parte hidráulica dos bicos do chafariz. A empresa atua na preparação da estrutura enquanto as análises avançam.

*Com informações da Prefeitura de CG