Chanton aposta em tradição e produção artesanal para se destacar na Páscoa de 2025

Com 37 anos de história em Campo Grande, a confeitaria Chanton aposta na combinação entre tradição e chocolate artesanal para manter a preferência do público local durante a Páscoa.

A marca, que surgiu nos anos 1980, ganhou reconhecimento com criações próprias — entre elas, o recheio “tentação”, lançado em 1999 e que se tornou um dos produtos mais procurados nesta época do ano.

“É um recheio caramelizado que nasceu da ideia do prestígio, mas foi sendo criado aos poucos, até chegar nessa identidade única”, relembrou Leonardo Camy, diretor de operações da empresa, em entrevista ao programa Manhã da Massa, nesta segunda-feira (14).

Leonardo Camy nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Luiz Gustavo Soares/Portal RCN67

Com produção própria e foco em ingredientes nobres, a Chanton segue apostando em receitas exclusivas. Segundo Camy, a empresa não abre mão da qualidade, mesmo diante da pressão do mercado por preços baixos.

“Quando você compra um chocolate mais simples, ele pode deixar aquela sensação de gordura na boca. O nosso tem outro tipo de experiência. É isso que buscamos manter em cada produto”, afirmou.

Promoção por tempo limitado

Para a reta final da Páscoa, a confeitaria lançou uma promoção com 10% de desconto em todos os ovos de Páscoa. A oferta é válida até esta terça-feira (15), nas duas unidades da marca, localizadas na Rua Amazonas, nº 1579, e na Rua Bom Pastor, nº 92, ambas em Campo Grande.

Além disso, há uma promoção exclusiva para compras presenciais: na compra do ovo de 180g, a segunda unidade sai por R$ 29,99 — desconto aplicado apenas na loja física.

Ovos recheados e variedade no cardápio

A Chanton também aposta na diversidade de recheios e formatos. Entre os destaques estão os ovos de colher com sabores como tentação com Nutella, Kinder e maracujá. Para quem busca opções mais sofisticadas, há também o “chocolate Dubai”, com recheio de pistache e fios crocantes.

Além dos ovos, a marca também oferece cestas de Páscoa a partir de R$ 41, tortas para o fim de semana e produtos para presente a preços variados.

Horários estendidos até o domingo

Para dar conta da demanda, as lojas abriram com horários ampliados nesta semana. De segunda a quinta, o atendimento vai das 8h30 às 19h. Na sexta-feira, o horário é das 9h às 19h. No sábado, véspera da Páscoa, a loja abre mais cedo, às 8h. E no domingo (20), as unidades funcionam das 10h às 13h.

As novidades da confeitaria também estão disponíveis nas redes sociais, pelo perfil @chantonoficial.