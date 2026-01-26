Check-up anual ajuda a prevenir doenças silenciosas, alerta especialista

A realização periódica de check-ups médicos é fundamental para a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças silenciosas, como hipertensão, diabetes e alterações no colesterol, que muitas vezes evoluem sem apresentar sintomas.
Especialista alerta que a falta de acompanhamento preventivo pode comprometer a qualidade de vida e atrasar o início do tratamento.
A rotina acelerada e a falta de tempo têm afastado muitos brasileiros dos cuidados preventivos com a saúde. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que a maioria da população busca atendimento médico apenas quando já está doente, e não de forma preventiva.
Esse comportamento pode atrasar o diagnóstico de doenças que evoluem de maneira silenciosa. De acordo com a clínica médica Josie Velani Scaranari, do Sabin Diagnóstico e Saúde, o acompanhamento periódico permite identificar condições ainda assintomáticas e avaliar fatores de risco importantes.
“O check-up evita complicações futuras e possibilita identificar alterações como hipertensão, diabetes e colesterol alto, que podem ser prevenidas ou controladas quando descobertas precocemente”, explica a especialista.
Segundo o Ministério da Saúde, o check-up é uma avaliação clínica definida de acordo com idade, sexo e histórico pessoal e familiar. A recomendação é que adultos saudáveis entre 18 e 40 anos realizem exames a cada três anos.
Para pessoas acima dos 40 anos, a Sociedade Brasileira de Cardiologia orienta que as revisões sejam feitas a cada dois anos. Já para idosos com mais de 60 anos, especialmente aqueles com fatores de risco, a recomendação é de acompanhamento anual.
Exames e Prevenção
Entre os principais exames estão os laboratoriais, como hemograma, glicemia e colesterol, além da aferição da pressão arterial e avaliação do peso. Exames preventivos específicos, como ginecológicos e mamografia, também são essenciais para o diagnóstico precoce e aumento das chances de tratamento.
Vacinação
Além dos exames, a prevenção inclui manter o calendário vacinal atualizado. A vacinação contribui para a redução de casos graves e internações, principalmente entre crianças, idosos e pessoas com comorbidades.
“Durante o check-up, a revisão do cartão vacinal é uma etapa importante do cuidado preventivo. Isso inclui vacinas de rotina e aquelas indicadas para diferentes fases da vida”, destaca Josie.
Entre os imunizantes que merecem atenção estão as vacinas contra influenza, COVID-19, tríplice bacteriana (dTpa) e pneumocócicas.
Cuidado Integral
A especialista também ressalta a importância de hábitos saudáveis no dia a dia. Alimentação equilibrada e prática regular de atividades físicas são fatores essenciais para a prevenção de doenças crônicas.
“Mesmo com uma rotina agitada, é possível planejar refeições, escolher alimentos práticos e nutritivos e reservar momentos para exercícios. Essas estratégias ajudam a conciliar saúde e rotina”, afirma.
Josie Velani Scaranari reforça ainda que o cuidado com a saúde deve ser integral.
“Sono de qualidade, bem-estar emocional e atenção à saúde mental são pilares fundamentais e influenciam diretamente na prevenção de doenças”, conclui.
