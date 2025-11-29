Chef estreia no cinema com documentário sobre mulheres que moldaram a gastronomia pantaneira

Reconhecido por promover a gastronomia pantaneira dentro e fora do país, o chef sul-mato-grossense Paulo Machado estreia no audiovisual com o documentário Mulheres da Fronteira. O filme homenageia sete personagens que ajudaram a formar a identidade culinária do Pantanal e marca um novo capítulo na trajetória do chef.

A relação de Paulo com o cinema começou na infância, em Campo Grande, quando registrava cenas com uma câmera VHS caseira. Mesmo após seguir caminhos profissionais distintos, a sétima arte continuou presente. Durante o período em que cursou Direito em São Paulo, ele frequentava mostras e festivais, chegando a trabalhar por quatro anos na Mostra Internacional de Cinema.

A gastronomia acabou se impondo como profissão, consolidando Paulo como uma das principais vozes da cozinha pantaneira. Em Barcelona, durante os Food Safaris que conduz, voltou a estudar linguagem cinematográfica, reencontrando o antigo desejo de filmar.

Esse movimento resultou em Mulheres da Fronteira, realizado ao lado de Bruno Loiácono, responsável pela direção técnica. O documentário destaca mulheres que mantêm viva a culinária pantaneira por meio de saberes tradicionais, memória e afetos. Para Bruno, o processo de criação exigiu paciência e precisão — “um filme construído com o mesmo cuidado de quem cozinha devagar”, resume.

Paulo Machado afirma que unir cinema e gastronomia é a realização de um sonho que o acompanha desde cedo. Para ele, o filme é também uma forma de defender e preservar a cozinha pantaneira e brasileira.

“Poder realizar essas duas paixões ao mesmo tempo é uma grande realização e um sonho que finalmente se torna realidade”, explicou.

Com a estreia, o chef amplia sua atuação artística e contribui para o fortalecimento do audiovisual sul-mato-grossense, transformando histórias, imagens e sabores em legado cultural.

Lançamento

O filme será lançado oficialmente em duas datas. No dia 8 de dezembro, às 16h30, ocorre a primeira exibição para convidados no Museu da Imagem e do Som (MIS), em Campo Grande. No dia 10, às 19h, o Cinemark do Shopping Campo Grande receberá 150 convidados para uma sessão exclusiva. No mesmo horário, o documentário será disponibilizado simultaneamente no YouTube.

As sete mulheres retratadas no filme também participarão das sessões:

Dona Domingas Torales, cozinheira tradicional;

Maria Adelaide de Paula Noronha, fundadora do Buffet Yotedy;

Cristina da Rocha, pioneira do turismo gastronômico em Miranda;

Lidia Aguilar Leite, turismóloga e chef no Recanto Vale do Sol, em Corumbá;

Taina Elias Lopes, chef do restaurante Comitiva do Helinho, em Campo Grande;

Kalymaracaya, primeira chef indígena do Brasil, da etnia Terena;

Jadi Tamasiro, responsável pelo tradicional Jadi Sobá, da Feira Central de Campo Grande.

Cada uma, a seu modo, preserva técnicas, histórias e referências que moldaram a cozinha pantaneira contemporânea.