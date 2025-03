Chef Saulo Jennings, embaixador da gastronômico pela ONU 

Saulo Jennings é um renomado chef de cozinha que se destaca na cena gastronômica brasileira, especialmente em Alter do Chão, Pará, onde desenvolveu um trabalho notável ao alavancar a culinária local. Em 2024 recebeu o título de embaixador gastronômico da ONU. Com seis restaurantes e dois hotéis sob sua administração, Jennings tem contribuído significativamente para o turismo e a cultura da Amazônia, oferecendo aos visitantes uma experiência única que combina sabores locais com técnicas contemporâneas.

Seu compromisso em valorizar os ingredientes da floresta e a culinária regional é evidente em seus pratos, que frequentemente apresentam produtos frescos e sustentáveis da região. O pirarucu sustentável, a farinha de pirarucu, tucupi, bambu, farinhas d’água, são alguns dos ingredientes recorrentes encontrados em seus pratos.

Um dos rituais gastronômicos mais emblemáticos organizados pelo chef Saulo Jennings em Alter do Chão é a Piracaia, uma espécie de “churrasco” de pirarucu que celebra a tradição culinária dos povos originários e que o chef resgatou culturalmente enquanto um evento para o turismo comunitário, impactando positivamente toda a rede de pessoas que trabalham na região, desde os ribeirinhos que fazem o comércio da pesca sustentável até toda a brigada de hospitalidade de seus empreendimentos.

Durante este evento, o famoso peixe da região é preparado de forma única, atraindo tanto moradores quanto turistas em busca de uma vivência autêntica. A Piracaia não é apenas uma oportunidade de degustar pratos deliciosos, mas também um momento de celebração da cultura local e da conexão entre a comunidade e seus recursos naturais. Através de eventos como este, Jennings reforça sua paixão pela gastronomia e seu papel como verdadeiro embaixador da culinária amazônica.

