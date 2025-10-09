Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

POLÍTICA

Chefes do Executivo estadual e municipal estão fora do país

Governador Riedel viajou por motivo pessoal, enquanto Barbosinha representa MS em fórum na Argentina, mesmo evento em que Adriane Lopes está

Fernando de Carvalho

Eduardo Riedel acompanhará a primeira-dama em uma maratona nos EUA, enquanto Adriane Lopes está em evento na Argentina - Foto: Reprodução/Adriane Lopes
Eduardo Riedel acompanhará a primeira-dama em uma maratona nos EUA, enquanto Adriane Lopes está em evento na Argentina - Foto: Reprodução/Adriane Lopes

Mato Grosso do Sul amanheceu sem seus principais chefes do Executivo em território nacional. O governador Eduardo Riedel (PP) viajou por motivo pessoal, enquanto o vice-governador Barbosinha (PSD) — que responde como governador em exercício — está na Argentina representando o Estado no VII Fórum sobre Territórios Subnacionais do Corredor Bioceânico de Capricórnio, em San Salvador de Jujuy.

No mesmo evento, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), também cumpre agenda internacional.

O encontro reúne representantes de Brasil, Paraguai, Argentina e Chile para discutir estratégias de integração econômica e desenvolvimento regional por meio do Corredor Bioceânico de Capricórnio, rota que conecta Mato Grosso do Sul ao Oceano Pacífico.

Em pronunciamento divulgado antes da viagem, Riedel explicou o motivo da ausência e afirmou que acompanha a esposa, Mônica, que participará de uma maratona em Chicago, nos Estados Unidos após meses de preparação.

Notícias Relacionadas

“Ela se dedicou muito, treinou, se preparou e agora chegou o momento de realizar esse sonho. Eu me senti na obrigação de estar ao lado dela, depois de acompanhar toda a dureza desse treinamento”, disse o governador.

Prefeitura da Capital

Durante a ausência da prefeita Adriane Lopes (PP), que cumpre agenda no mesmo fórum internacional, a vice-prefeita Camilla Nascimento (Avante) assumiu interinamente o comando da Prefeitura de Campo Grande na segunda-feira (6). Ela permanecerá no cargo até domingo (12).

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos