Chefes do Executivo estadual e municipal estão fora do país

Mato Grosso do Sul amanheceu sem seus principais chefes do Executivo em território nacional. O governador Eduardo Riedel (PP) viajou por motivo pessoal, enquanto o vice-governador Barbosinha (PSD) — que responde como governador em exercício — está na Argentina representando o Estado no VII Fórum sobre Territórios Subnacionais do Corredor Bioceânico de Capricórnio, em San Salvador de Jujuy.

No mesmo evento, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), também cumpre agenda internacional.

O encontro reúne representantes de Brasil, Paraguai, Argentina e Chile para discutir estratégias de integração econômica e desenvolvimento regional por meio do Corredor Bioceânico de Capricórnio, rota que conecta Mato Grosso do Sul ao Oceano Pacífico.

Em pronunciamento divulgado antes da viagem, Riedel explicou o motivo da ausência e afirmou que acompanha a esposa, Mônica, que participará de uma maratona em Chicago, nos Estados Unidos após meses de preparação.