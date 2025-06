Chegada do inverno pede cuidados; veja as recomendações

Nesta sexta-feira (20), às 23h42, no horário de Brasília, começou oficialmente o inverno no Brasil. Em Mato Grosso do Sul, a estação mais fria do ano promete ser diferente: segundo previsão do Climatempo, este será um inverno mais frio e úmido, quando comparado a 2023 e 2024, com possibilidade de geadas em diversas regiões.

Com a queda nas temperaturas, especialistas alertam para os cuidados com a saúde, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias. Segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES), divulgado na última terça-feira (17), até 7 de junho, Mato Grosso do Sul registrou 5.176 casos confirmados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 434 mortes. Campo Grande já registrou 1.807 casos neste ano, o que representa 34,9% das notificações em todo o Estado, e também contabilizou 147 mortes em decorrência da doença.

Prevenção e Cuidados Essenciais Durante o Inverno

A vacinação é extremamente importante para imunização dessas doenças, mas outras medidas também são recomendadas. O uso de roupas adequadas é essencial para manter a temperatura corporal estável e evitar problemas como hipotermia ou o agravamento de doenças respiratórias. Mesmo com o clima mais frio, é fundamental manter uma boa ingestão de água, já que o ar seco pode provocar desidratação e ressecamento das mucosas. Também é recomendável evitar ambientes fechados e mal ventilados, pois assim a circulação de vírus respiratórios é facilitada.

Os cuidados devem se estender aos pets: cães e gatos também sofrem com as baixas temperaturas e precisam de cobertores, abrigos apropriados e, se possível, evitar banhos nos dias mais frios. Outro ponto de atenção é o uso de aquecedores e brasas, que devem ser manuseados com cautela para prevenir acidentes ou intoxicações por monóxido de carbono.

Ações de Assistência Social em Campo Grande

Por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), são realizadas abordagens sociais diurnas e noturnas para oferecer acolhimento e distribuir cobertores às pessoas em situação de rua.

A atuação se concentra principalmente em locais como praças, viadutos e demais espaços públicos onde há maior concentração de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Para quem aceita o acolhimento, são disponibilizadas vagas em unidades como as UAIFAs (Unidades de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias) e na Casa de Passagem Resgate, destinada especialmente a migrantes. Nesses espaços, os acolhidos têm acesso a abrigo, quatro refeições diárias e atendimento psicossocial.