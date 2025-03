Chikungunya atinge maior número de casos em 10 anos

Os números de casos de Chikungunya são os maiores já registrados em 10 anos. A Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau) divulgou no último boletim epidemiológico que, até o momento, são 3.773 casos prováveis e 719 casos confirmados da doença, com uma morte registrada

Já o Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da saúde, contabiliza 4.274 casos prováveis e dois óbitos em investigação. O número coloca Mato Grosso do Sul como segundo estado com maior número de casos da Chikungunya em 2025.

Maracaju é o município que registrou mais infectados de Chikungunya, com 185 casos. O segundo município com maior número de casos é Sonora, com 135 registros, seguido por Glória de Dourados, com 103 casos.

O infectologista Julio Croda alerta sobre o risco da contaminação de Chikungunya, principalmente por gestantes. “Esse ano, há uma circulação intensa da doença no estado, geralmente associada a condições climáticas e a abundância do vetor. Em gestantes, a doença pode gerar parto prematuro, síndromes específicas e pode inclusive estar associada a morte do feto”, explica.

Ainda não há vacina para Chikungunya em circulação. Por isso, é fundamental manter as medidas preventivas contra a doença, que são as mesmas aplicadas à dengue: eliminar focos de água parada em vasos de plantas, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso, entre outros.