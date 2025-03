Chiquinho Brazão é Transferido para Hospital do Coração em Campo Grande

Deputado acusado no caso Marielle passa por novo atendimento médico

O deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) foi transferido na manhã desta terça-feira (18) da Penitenciária Federal de Campo Grande para o Hospital do Coração, na região central de Campo Grande. A movimentação, realizada sob forte escolta da Polícia Penal Federal, ocorre em meio a uma série de idas ao hospital devido ao estado de saúde do parlamentar, preso desde março de 2024 como um dos supostos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, crime ocorrido em 14 de março de 2018, no Rio de Janeiro.

A transferência desta terça-feira não teve detalhes divulgados oficialmente sobre o motivo específico, mas o deputado segue um histórico de problemas médicos recentes.



Em 11 de fevereiro deste ano, Brazão passou por um cateterismo no mesmo hospital, após três horas de internação, retornando ao presídio em cadeira de rodas. O exame foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que negou pedidos de prisão domiciliar feitos pela defesa, mas permitiu saídas para atendimento médico em Campo Grande.