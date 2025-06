Choque apreende 225 tabletes de maconha em transportadora

Cão farejador ajudou na localização de 169 quilos da droga, que saiu de Ponta Porã

Uma operação do Batalhão de Choque da Polícia Militar resultou na apreensão de 225 tabletes de maconha escondidos em uma transportadora de Campo Grande. Isso ocorreu na manhã desta sexta-feira (14). O entorpecente estava disfarçado em embalagens identificadas como “tapete de couro automotivo”, com origem no município de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai.

A ação contou com o apoio do cão de faro Aron, da raça Pastor Alemão. Ele indicou a presença de drogas entre as cargas armazenadas no local. Após receber informações anônimas, a equipe se deslocou até a transportadora. Eles foram autorizados a realizar a vistoria, com auxílio do cão.

Durante a inspeção, Aron sinalizou uma das embalagens suspeitas. Ao ser aberta, foram localizados diversos tabletes de uma substância análoga à maconha. O mesmo procedimento foi repetido em outras cinco caixas com as mesmas características, totalizando seis volumes contendo os entorpecentes.

Apreensão e Investigação

De acordo com a Polícia Militar, a droga foi pesada, contabilizando aproximadamente 169,6 quilos. Toda a carga ilícita foi apreendida. Ela foi levada para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), onde será realizada a investigação. O objetivo é identificar os responsáveis pelo envio e recebimento do material.

O Batalhão de Choque destacou que a atuação do cão Aron foi fundamental para o êxito da operação. “Mais uma vez, o trabalho integrado e o emprego do faro do nosso cão foram decisivos. Isso ajudou a tirar essa quantidade expressiva de drogas de circulação”, informou a corporação.

A Polícia segue com as investigações para identificar os envolvidos e esclarecer se há relação com outros carregamentos de drogas interceptados recentemente na região.