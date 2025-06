Mulher é presa com 5 kg de pasta base durante ação do Batalhão de Choque

Uma mulher foi presa e mais de 5 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar na madrugada deste sábado (7), durante ação em bairros da região sul de Campo Grande. A operação representa um prejuízo estimado em R$ 137 mil ao tráfico de drogas.

Durante patrulhamento tático no bairro Parati, os policiais suspeitaram de uma condutora que tentou esconder algo no banco traseiro ao avistar a viatura. Na abordagem, foi localizado um tablete de pasta base de cocaína no veículo. Questionada, a mulher confessou que faria a entrega da droga, mas alegou desconhecer a identidade do destinatário.

Diante do nervosismo apresentado, os militares suspeitaram que mais entorpecentes pudessem estar escondidos. Após ser indagada, a suspeita cooperou com a equipe e levou os policiais até uma residência, onde outros quatro tabletes da mesma substância foram encontrados.

A mulher ainda revelou cuidar de outro imóvel, já no bairro Nhanha, onde porções da droga estavam armazenadas. Parte do entorpecente foi visualizada ainda do lado de fora da casa, o que permitiu o flagrante e a entrada da equipe policial. No local, novas porções já fracionadas foram localizadas.

Apreensão e Prisão

No total, foram apreendidos 5.534 gramas de pasta base de cocaína, além de R$ 1.196,00 em dinheiro. A droga e a suspeita foram encaminhadas à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), onde o caso será investigado.

A operação, segundo a PM, demonstra a efetividade do patrulhamento tático no combate ao tráfico local e reforça a importância da atuação em bairros onde há indícios de movimentação do crime organizado.