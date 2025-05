Choque ministra mais de 1.500 horas de instrução e reforça ações no combate ao crime

O Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) tem reforçado sua atuação tanto na formação de novos policiais quanto no combate ao crime no estado. Entre abril e maio de 2025, o batalhão superou a marca de 1.500 horas/aula ministradas, distribuídas em diversos pontos de treinamento em cidades do interior de MS.

Os cursos oferecidos pelo batalhão ocorreram em sete municípios: Dourados, Ponta Porã, Aquidauana, Coxim, Três Lagoas, Jardim e Nova Andradina, com tópicos essenciais para o trabalho policial, como Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPO) e Controle de Distúrbios Civis (CDC).

Aperfeiçoamento da Força Tática e formação de novos oficiais

Além dos cursos de formação de soldados, o Batalhão de Choque também tem se destacado pela realização do Curso de Aperfeiçoamento em Força Tática (CAFT), em Jardim, com foco em aprimorar a capacitação dos policiais para situações de maior risco.

Policial do Choque durante instrução – Foto: Divulgação/Batalhão de Choque

Outro ponto importante é a contribuição do batalhão na formação de futuros oficiais da PM, com o envolvimento contínuo nos Cursos de Formação de Oficiais (CFO), garantindo que as lideranças da corporação recebam a preparação necessária para o enfrentamento dos desafios da segurança pública.