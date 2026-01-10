Batalhão de Choque prende suspeito de estupro de vulnerável e importunação sexual

Um homem de 36 anos foi preso pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar na sexta-feira (9), em Campo Grande, suspeito de envolvimento nos crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual registrados contra duas vítimas menores de idade.

A prisão ocorreu após diligências que identificaram a motocicleta utilizada nas ações, cuja placa adulterada havia sido adulterada, e o suspeito foi encaminhado ao Centro Especializado de Polícia Integrada (Cepol).

Os fatos foram registrados no boletim de ocorrência nº 39/2026, na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), e ocorreram por volta do horário do almoço, no Bairro Coronel Antonino e no Bairro Monte Catelo. As vítimas seriam uma criança de 9 anos e uma adolescente de 17 anos.

Investigação e Prisão

Após tomarem conhecimento dos crimes, equipes do Batalhão de Choque iniciaram diligências para identificar o possível autor. Durante as apurações, os policiais levantaram informações sobre a motocicleta usada nas ações, uma Honda CG 160 Fan, de cor prata, que estava com a placa adulterada com fita isolante.

Com base nas características do veículo, a equipe localizou uma motocicleta com as mesmas características e se deslocou até o local de trabalho do proprietário. O homem abordado informou que esteve na região dos fatos no horário do almoço do mesmo dia.