Batalhão de Choque prende suspeito de estupro de vulnerável e importunação sexual

Um homem de 36 anos foi preso pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar na sexta-feira (9), em Campo Grande, suspeito de envolvimento nos crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual registrados contra duas vítimas menores de idade.
A prisão ocorreu após diligências que identificaram a motocicleta utilizada nas ações, cuja placa adulterada havia sido adulterada, e o suspeito foi encaminhado ao Centro Especializado de Polícia Integrada (Cepol).
Os fatos foram registrados no boletim de ocorrência nº 39/2026, na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), e ocorreram por volta do horário do almoço, no Bairro Coronel Antonino e no Bairro Monte Catelo. As vítimas seriam uma criança de 9 anos e uma adolescente de 17 anos.
Investigação e Prisão
Após tomarem conhecimento dos crimes, equipes do Batalhão de Choque iniciaram diligências para identificar o possível autor. Durante as apurações, os policiais levantaram informações sobre a motocicleta usada nas ações, uma Honda CG 160 Fan, de cor prata, que estava com a placa adulterada com fita isolante.
Com base nas características do veículo, a equipe localizou uma motocicleta com as mesmas características e se deslocou até o local de trabalho do proprietário. O homem abordado informou que esteve na região dos fatos no horário do almoço do mesmo dia.
Durante a abordagem, o suspeito entregou espontaneamente aos policiais a camiseta que teria utilizado no dia, o capacete, do qual havia retirado adesivos de identificação, além da motocicleta e de um rolo de fita isolante, apontado como o material usado para encobrir a placa.
Antecedentes e Prisão
De acordo com a Polícia Militar, imagens do suspeito circularam em meios de comunicação, o que auxiliou na confirmação da identidade. Ainda segundo o relato policial, o homem informou que havia deixado o sistema prisional em novembro de 2025, onde cumpria pena por crimes sexuais desde 2017, e utilizava tornozeleira eletrônica no momento da abordagem.
Diante dos indícios reunidos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado à CEPOL para os procedimentos legais. A motocicleta, o capacete, a fita isolante e a camiseta foram apreendidos e apresentados como possíveis instrumentos relacionados aos crimes.
*Com informações do Batalhão de Choque da Polícia Militar