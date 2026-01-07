Capital lidera ranking de cidades com o maior volume de chuva, nas últimas 24h

Apesar das pancadas de chuva registradas em parte de Mato Grosso do Sul, o calor intenso e a baixa umidade do ar continuam marcando o início de janeiro no Estado. Dados do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec), com base em informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), mostram que Campo Grande acumulou 29,8 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, o maior volume entre os municípios monitorados até a manhã desta quarta-feira (7).

Chuva começou por volta das 15h (Foto: Rodrigo Moreira/ Massa CG)

Na sequência aparecem Jardim, com 20,8 mm, e Figueirão, com 19,4 mm. Em cidades como Maracaju e Corumbá, os volumes ficaram próximos de 10 milímetros, índice considerado baixo diante das temperaturas elevadas registradas nos últimos dias.

O alívio trazido pela chuva, no entanto, tem sido pontual. No ranking das maiores temperaturas máximas, Aquidauana e Porto Murtinho lideraram, com 36,4 °C. Corumbá aparece em várias medições acima dos 35 °C, enquanto Campo Grande chegou a 32,9 °C, mantendo a sensação de abafamento.

Outro fator que agrava o desconforto é a baixa umidade relativa do ar. Porto Murtinho registrou índice mínimo de 22%, nível considerado de alerta para a saúde. Jardim ficou com 29%, e diversas localidades do Pantanal e do interior marcaram índices entre 35% e 38%. Na Capital, a umidade mínima chegou a 37%.

Especialistas alertam que a combinação de calor intenso, ar seco e chuvas irregulares aumenta o risco de problemas respiratórios, desidratação e incêndios florestais, especialmente no Pantanal e no Oeste do Estado.

A previsão indica que áreas de instabilidade ainda podem provocar chuvas isoladas nos próximos dias, mas o cenário segue de verão típico, com calor persistente e alívio apenas temporário das precipitações.