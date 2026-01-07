Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

PÉ-D'ÁGUA

Capital lidera ranking de cidades com o maior volume de chuva, nas últimas 24h

Chuva dá trégua ao calor e se concentra em Campo Grande

Karina Anunciato

Rua Rachid Neder, um dos pontos mais afetados pela chuva na Capital (Foto: Gabriel do Carmo/ CG)
Rua Rachid Neder, um dos pontos mais afetados pela chuva na Capital (Foto: Gabriel do Carmo/ CG)

Apesar das pancadas de chuva registradas em parte de Mato Grosso do Sul, o calor intenso e a baixa umidade do ar continuam marcando o início de janeiro no Estado. Dados do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec), com base em informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), mostram que Campo Grande acumulou 29,8 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, o maior volume entre os municípios monitorados até a manhã desta quarta-feira (7).

Chuva começou por volta das 15h (Foto: Rodrigo Moreira/ Massa CG)

Na sequência aparecem Jardim, com 20,8 mm, e Figueirão, com 19,4 mm. Em cidades como Maracaju e Corumbá, os volumes ficaram próximos de 10 milímetros, índice considerado baixo diante das temperaturas elevadas registradas nos últimos dias.

O alívio trazido pela chuva, no entanto, tem sido pontual. No ranking das maiores temperaturas máximas, Aquidauana e Porto Murtinho lideraram, com 36,4 °C. Corumbá aparece em várias medições acima dos 35 °C, enquanto Campo Grande chegou a 32,9 °C, mantendo a sensação de abafamento.

Outro fator que agrava o desconforto é a baixa umidade relativa do ar. Porto Murtinho registrou índice mínimo de 22%, nível considerado de alerta para a saúde. Jardim ficou com 29%, e diversas localidades do Pantanal e do interior marcaram índices entre 35% e 38%. Na Capital, a umidade mínima chegou a 37%.

Especialistas alertam que a combinação de calor intenso, ar seco e chuvas irregulares aumenta o risco de problemas respiratórios, desidratação e incêndios florestais, especialmente no Pantanal e no Oeste do Estado.

A previsão indica que áreas de instabilidade ainda podem provocar chuvas isoladas nos próximos dias, mas o cenário segue de verão típico, com calor persistente e alívio apenas temporário das precipitações.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos