Chuva e calor acima da média marcam esta quarta-feira em MS

Esta quarta-feira de Cinzas (5) será de altas temperaturas e chuvas isoladas, mas fortes, em Mato Grosso do Sul, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A região Pantaneira, no Oeste do estado, e a região Norte, estão sob alerta de perigo para chuvas intensas, com acúmulo de até 30 milímetros por hora (mm/h) e ventos de até 60 quilômetros por hora (km/h) previstos nos municípios de Porto Murtinho, Corumbá, Aquidauana e Coxim.

As temperaturas máximas previstas em MS são de 36°C em Coxim, Corumbá, Porto Murtinho, Dourados e Três Lagoas, e de 37°C em Campo Grande.

Onda de calor

A onda de calor – antes prevista para acabar nesta quarta-feira (5) -, se estende até domingo, dia 9 de março, conforme atualização dos dados meteorológicos do Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec).

E Mato Grosso do Sul esteve no ranking das dez maiores temperaturas registradas ontem (4) no país, segundo o Climatempo. Em municípios das regiões Sul, Oeste e Leste os termômetros ficaram perto dos 40 graus centígrados, com sensação térmica ainda maior.

A previsão é que a onda de calor seja interrompida no próximo domingo devido à chegada de uma frente fria, que deverá baixar as temperaturas e aumentar as condições de chuva no país.