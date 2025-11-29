Chuva e calor marcam fim de semana em MS

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo Clima (Cemtec), a chance de chuva aumenta neste sábado (29) nas regiões Centro, Sul, Sudoeste e Pantaneira de Mato Grosso do Sul. As instabilidades avançam para outras áreas no domingo (30), com maior impacto na metade leste do Estado.

Temperaturas e Previsões Detalhadas

No Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, as temperaturas mínimas variam de 20°C a 23°C, e as máximas alcançam entre 33°C e 39°C — com os maiores valores no Cone-Sul, como em Iguatemi.

No Pantanal e no Sudoeste, as mínimas ficam entre 24°C e 27°C, e as máximas, de 35°C a 38°C, com destaque para o calor em Corumbá, Aquidauana e Porto Murtinho.

No Norte, os termômetros registram mínimas de 21°C a 23°C e máximas de 35°C a 37°C.

Nas regiões do Bolsão e Leste, as mínimas variam entre 19°C e 24°C, e as máximas chegam a 36°C a 40°C, especialmente em Três Lagoas.

Em Campo Grande, a previsão indica mínimas de 23°C a 25°C e máximas entre 34°C e 35°C.