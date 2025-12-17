Chuva e ventos intensos marcam MS nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (17), Mato Grosso do Sul está sob alerta de tempestade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As chuvas acumulam entre 30 e 60 milímetros por hora, e os ventos podem chegar a 100 quilômetros por hora.

Campo Grande

Campo Grande tem máxima de 29 °C, com chuva isolada em todos os períodos do dia e ventos que variam de intensidade fraca a moderada.

Dourados

Dourados tem chuva isolada à tarde, máxima de 31 °C e ventos fracos em todos os períodos do dia.

Costa Leste

Três Lagoas e Aparecida do Taboado atingem 27 °C, com pancadas de chuva pela manhã e chuva isolada nos períodos vespertino e noturno.

Costa Norte

Coxim tem pancadas de chuva isolada pela manhã e chuva isolada nos demais períodos. Sonora tem pancadas de chuva pela manhã e à tarde, com chuva isolada à noite. A máxima em ambos é de 32 °C.

Pantanal

Chove em todos os períodos do dia em Corumbá, e Porto Murtinho tem chuva isolada nos períodos matutino e vespertino, com apenas céu nublado à noite. A máxima em ambos os municípios é de 35 °C.