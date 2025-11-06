Veículos de Comunicação
Chuva forte e ventos intensos colocam MS em alerta nesta quinta-feira

Tempo segue instável em diversas regiões do Estado, com risco de alagamentos e queda de galhos

Ana Lorena Franco

Nesta quinta-feira (6), Mato Grosso do Sul está sob alerta de tempestade do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com acúmulo de chuva de 30 milímetros por hora e ventos de até 60 quilômetros por hora. Apesar do alerta, o Climatempo indica que o tempo melhora, mas ainda há chuvas isoladas.

Campo Grande

Campo Grande acumulou 23,8 milímetros nas últimas 12 horas, com rajadas de vento entre 78 e 89 quilômetros por hora. A previsão para hoje é de pancadas de chuva que acompanham trovões à tarde e ventos fracos a moderados, com rajadas mais intensas à noite e máxima de 32°C.

Dourados

Dourados tem poucas nuvens pela manhã e à noite, mas pancadas de chuva isolada atingem o município no período vespertino. A máxima é de 29°C.

Costa Leste

Três Lagoas atinge os 30°C e Aparecida do Taboado tem máxima de 29°C; ambos com pancadas de chuva e trovoadas à tarde.

Costa Norte

Em Coxim e Sonora, pancadas de chuva e chuva isolada atingem os municípios no período vespertino e noturno; a máxima é de 35°C.

Pantanal

Os termômetros de Corumbá atingem os 35°C e Porto Murtinho atinge os 33°C. Ambos têm chuvas à tarde e à noite, com trovoadas no período vespertino.

Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e de alagamentos. Então, evite locais abertos durante o temporal e, se possível, desligue aparelhos elétricos.

Em caso de urgência ou emergência, entre em contato com a Defesa Civil (telefone 156) ou o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

