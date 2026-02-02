Chuva intensa concentra quase metade do volume mensal em um dia na Capital

As chuvas registradas no domingo (1º) concentraram, em apenas um dia, quase metade do volume esperado para todo o mês de fevereiro em Campo Grande. A capital acumulou 72 milímetros em 24 horas.

O volume corresponde a aproximadamente 40% da média histórica mensal da cidade, que é de 179 milímetros. A precipitação foi a maior registrada no estado no período. O acumulado foi medido ao longo do dia.

Outros municípios também tiveram registros elevados. Miranda contabilizou 56 milímetros, Cassilândia 47 mm, Bataguassu 39 mm e São Gabriel do Oeste 27 mm. Os dados se referem ao mesmo intervalo de 24 horas.

Nesta segunda-feira (2), todo o território sul-mato-grossense permanece em alerta para chuvas intensas. Os mapas meteorológicos indicam risco em todas as regiões do estado, incluindo a Capital. A previsão aponta instabilidade ao longo do dia.

Em Campo Grande, a estimativa é de até 22 milímetros até o fim desta segunda. A chuva pode vir acompanhada de rajadas de vento e descargas elétricas. Em alguns pontos, há possibilidade de precipitação contínua.

Os ventos podem atingir velocidades de até 85 quilômetros por hora em áreas isoladas. Também há previsão de pancadas fortes em diferentes municípios. O alerta abrange regiões urbanas e rurais.

Os maiores volumes previstos para hoje devem ocorrer no oeste do estado. Em Bodoquena, o acumulado pode chegar a 104 milímetros ao longo do dia. Miranda tem previsão de até 93 mm.

Anastácio e Aquidauana podem registrar até 79 milímetros. Em Guia Lopes da Laguna e Jardim, os volumes podem alcançar 74 mm. Nioaque tem previsão de até 65 mm, e Bonito, 59 mm.

Nessas localidades, o tempo deve permanecer encoberto, com ocorrência frequente de chuva. A instabilidade deve se manter ao longo do dia, segundo os dados meteorológicos.

A nebulosidade também influencia as temperaturas. Com menor presença de sol, as máximas ficam abaixo dos valores registrados em dias de tempo aberto. A tendência é de temperaturas mais amenas.

Em Ladário e Corumbá, os termômetros não devem ultrapassar os 32 °C. Em Sonora, a máxima prevista é de 29 °C. Em Coxim, não deve passar de 28 °C.

Para esta segunda-feira, os volumes estimados são de 31 mm em Coxim, 10 mm em Ladário e cerca de 9 mm em Corumbá e Sonora.