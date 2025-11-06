Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

CIDADE

Chuva intensa derruba árvores e gera 150 atendimentos dos bombeiros na Capital

Equipes priorizaram ocorrências com risco à vida após o temporal que atingiu Campo Grande, provocando quedas de árvores e transtornos em vários bairros

Fernando de Carvalho

Atendimentos se concentraram principalmente em quedas de árvores - Foto: Divulgação/CBMMS
Atendimentos se concentraram principalmente em quedas de árvores - Foto: Divulgação/CBMMS

O Corpo de Bombeiros Militar registrou 150 chamados entre a manhã e a tarde de quarta-feira (5), em decorrência do temporal que atingiu Campo Grande. A corporação informou que os atendimentos se concentraram principalmente em quedas e riscos de queda de árvores, que atingiram muros, veículos e bloquearam parcialmente algumas vias.

O levantamento considera o período entre o início da chuva e as 15h desta quinta-feira (6). Diante do grande número de solicitações, os bombeiros priorizaram as situações que envolviam risco à vida e à segurança da população.

Equipes seguem mobilizadas

Mesmo com o alto volume de ocorrências causadas pela chuva, os bombeiros mantiveram o atendimento de outras demandas emergenciais na cidade, como acidentes e salvamentos.

O efetivo permanece em alerta para novas chamadas, já que há previsão de chuvas isoladas com ventos fortes nos próximos dias.

*Com informações do CBMMS

