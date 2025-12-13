Chuva intensa e risco de tempestades marcam o sábado em Mato Grosso do Sul

A previsão do tempo aponta um sábado (13) de chuvas em Mato Grosso do Sul, com instabilidade persistente em praticamente todas as regiões. Segundo o Climatempo, cidades como Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã e Corumbá devem registrar pancadas fortes ao longo do dia, com maior volume concentrado no sul do Estado.

Em Campo Grande, a tendência é de chuva desde a madrugada, acompanhada de trovoadas. Pela manhã, o sol pode aparecer entre nuvens, mas ainda há possibilidade de precipitação.

À tarde, novas pancadas são esperadas, enquanto à noite a instabilidade volta a se intensificar. As temperaturas variam entre 23°C e 29°C, com previsão de cerca de 10 milímetros de chuva.

No sul do Estado, Dourados deve registrar um dos maiores acumulados do dia. A previsão indica aproximadamente 43 milímetros, com chuva forte já nas primeiras horas da manhã, pancadas à tarde e novo aumento da instabilidade à noite. Os termômetros devem marcar entre 22°C e 27°C.

Em Três Lagoas, no leste sul-mato-grossense, o sábado será mais ameno em comparação aos dias anteriores. Há previsão de pancadas de chuva no fim da manhã e durante a tarde, além de possibilidade de temporal à noite. O volume estimado é de 15,7 milímetros.

Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, deve enfrentar instabilidade durante todo o dia. A previsão indica chuva forte e trovoadas pela manhã, à tarde e à noite, com temperaturas entre 22°C e 25°C e acumulado próximo de 28 milímetros.

Já em Corumbá, na região oeste e fronteira com a Bolívia, o sol aparece entre nuvens, mas há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas desde a madrugada até o período noturno. O volume previsto é de 10,5 milímetros, com mínima de 24°C e máxima de 35°C.

Alertas do Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém três avisos meteorológicos em vigor para Mato Grosso do Sul, válidos das 10h desta sexta-feira (12) até as 10h de sábado (13).

Dois alertas são para tempestades — incluindo nível máximo de severidade — e outro para chuvas intensas.

No extremo sul do Estado, o aviso é de “grande perigo” para tempestades. A faixa leste está sob alerta de “perigo”, enquanto o restante do território sul-mato-grossense permanece em “perigo potencial” para chuvas intensas.

Diante do cenário, o Inmet orienta que a população evite áreas abertas durante trovoadas, não se abrigue sob árvores e mantenha distância de estruturas metálicas, especialmente nas regiões com maior risco de tempestades.