Chuva intensa e ventos fortes atingem municípios de MS nas últimas 48 horas

Municípios de Mato Grosso do Sul registraram volumes expressivos de chuva e rajadas intensas de vento nas últimas 48 horas, de acordo com dados do Cemtec, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Corguinho liderou o ranking de precipitação no período, com 60,4 milímetros de chuva acumulada. Na sequência aparecem Mundo Novo, com 43,2 mm, Água Clara (Fazenda Peleja), com 34,6 mm, Bandeirantes, com 33,8 mm, e Angélica, com 33 milímetros. Em Campo Grande, o acumulado chegou a 25,6 milímetros.

Outros municípios também registraram volumes significativos, como Paraíso das Águas, Corumbá, Nova Alvorada do Sul, Naviraí e Iguatemi. Os dados consideram medições realizadas até as 7h50 desta segunda-feira (29).

Ventos Fortes e Rajadas Intensas

Além da chuva, o Estado foi impactado por ventos fortes no domingo (28). A maior rajada foi registrada em Nova Andradina, com velocidade de 91,4 quilômetros por hora. Em Água Clara e Figueirão, os ventos atingiram 75,2 km/h.

Também foram observadas rajadas expressivas em Alcinópolis, Paraíso das Águas, Paranaíba, Costa Rica e Ribas do Rio Pardo, com velocidades acima de 60 km/h. Segundo o Cemtec, os dados são provenientes do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e da Semadesc.

Alertas e Recomendações

As condições meteorológicas reforçam o alerta para transtornos pontuais, como quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia e alagamentos em áreas urbanas, especialmente durante episódios de instabilidade atmosférica mais intensa.