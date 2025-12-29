Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

TEMPO E CLIMA

Chuva intensa e ventos fortes atingem municípios de MS nas últimas 48 horas

Corguinho registrou mais de 60 mm de chuva, enquanto Nova Andradina teve rajadas de vento acima de 90 km/h, segundo o Cemtec

Karina Anunciato

Em Campo Grande, o acumulado chegou a 25,6 milímetros (Foto: Álvaro Rezende/ Arquivo)
Em Campo Grande, o acumulado chegou a 25,6 milímetros (Foto: Álvaro Rezende/ Arquivo)

Municípios de Mato Grosso do Sul registraram volumes expressivos de chuva e rajadas intensas de vento nas últimas 48 horas, de acordo com dados do Cemtec, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Corguinho liderou o ranking de precipitação no período, com 60,4 milímetros de chuva acumulada. Na sequência aparecem Mundo Novo, com 43,2 mm, Água Clara (Fazenda Peleja), com 34,6 mm, Bandeirantes, com 33,8 mm, e Angélica, com 33 milímetros. Em Campo Grande, o acumulado chegou a 25,6 milímetros.

Outros municípios também registraram volumes significativos, como Paraíso das Águas, Corumbá, Nova Alvorada do Sul, Naviraí e Iguatemi. Os dados consideram medições realizadas até as 7h50 desta segunda-feira (29).

Ventos Fortes e Rajadas Intensas

Além da chuva, o Estado foi impactado por ventos fortes no domingo (28). A maior rajada foi registrada em Nova Andradina, com velocidade de 91,4 quilômetros por hora. Em Água Clara e Figueirão, os ventos atingiram 75,2 km/h.

Também foram observadas rajadas expressivas em Alcinópolis, Paraíso das Águas, Paranaíba, Costa Rica e Ribas do Rio Pardo, com velocidades acima de 60 km/h. Segundo o Cemtec, os dados são provenientes do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e da Semadesc.

Alertas e Recomendações

As condições meteorológicas reforçam o alerta para transtornos pontuais, como quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia e alagamentos em áreas urbanas, especialmente durante episódios de instabilidade atmosférica mais intensa.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos