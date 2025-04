Chuva intensa provoca interdição total da BR-267 em Jardim, alerta PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Mato Grosso do Sul emitiu, na noite desta sexta-feira (18), um alerta de interdição total na BR-267, no trecho urbano de Jardim.

A interrupção ocorre no km 533, entre as rotatórias da Apaporé e da entrada do Calcário Bodoquena, devido ao risco iminente de desmoronamento provocado pela erosão causada pelas fortes chuvas que atingem a região. Equipes já estão no local realizando a sinalização de emergência.

A orientação para quem precisa trafegar entre Jardim e Porto Murtinho é utilizar o desvio por Bela Vista e Caracol. A rota alternativa aumenta a distância entre Jardim e Porto Murtinho em cerca de 75 quilômetros.

A PRF reforça que o bloqueio é necessário para garantir a segurança dos motoristas enquanto as condições da pista são avaliadas.

Vale destacar que toda a região está sob chuva forte, por isso é preciso seguir com muito cuidado e, se puder, evitar trafegar durante a noite.