Início Campo Grande

TEMPORAL

Chuva rápida provoca alagamentos e ventos fortes em Campo Grande

Após intensa pancada de chuva, ruas de Campo Grande ficaram alagadas, árvores caíram e ventos fortes causaram transtornos; Inmet emite alerta para tempestades em todo o estado.

Gabriela Porto

Equipes da Prefeitura de Campo Grande iniciaram, ainda na tarde desta terça-feira (06), a avaliação de estragos causados pelo temporal que atingiu a cidade. - Foto: RCN 67
Equipes da Prefeitura de Campo Grande iniciaram, ainda na tarde desta terça-feira (06), a avaliação de estragos causados pelo temporal que atingiu a cidade. - Foto: RCN 67

Na tarde desta terça-feira (6), uma intensa pancada de chuva acompanhada de ventos fortes causou uma série de transtornos em Campo Grande. Em questão de minutos, vários pontos da cidade foram alagados, e um dos incidentes mais graves foi a queda de uma árvore sobre um carro. Imagens enviadas por moradores mostram os danos causados pelo temporal, que pegou muitos cidadãos de surpresa.

Pontos mais afetados pela chuva

A Avenida Três Barras foi uma das vias mais afetadas, com a água tomando rapidamente a pista. Na Avenida Rachid Neder, a queda de uma árvore devido aos ventos fortes bloqueou a pista, que também sofreu alagamento. O Bairro Santa Fé registrou o alagamento do estacionamento de uma academia, enquanto no Parque Itanhangá, o córrego transbordou e invadiu a rua, ultrapassando a grade de proteção. Na Rua Ministro João Arino, o trânsito ficou congestionado devido ao grande volume de água que tomou a via.

Ações da Prefeitura

A Prefeitura de Campo Grande já iniciou a avaliação dos estragos causados pela tempestade. Equipes da administração municipal estão trabalhando para minimizar os danos e realizar as primeiras contenções. O ponto mais crítico da cidade é na Avenida Rachid Neder, onde o reparo no asfalto exigirá ações mais complexas, o que resultou na interdição temporária da via nos dois sentidos. A Prefeitura informou que as equipes de emergência estão atuando para garantir a segurança e agilizar os reparos.

Alerta meteorológico de chuvas intensas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para Campo Grande e todo o estado. A previsão é de chuvas entre 20 a 30 mm por hora, podendo atingir 50 mm por dia, além de ventos fortes de 40 a 60 km/h. O alerta é válido até as 12h de quarta-feira (7), com possibilidade de granizo e risco de queda de galhos, alagos e interrupções no fornecimento de energia.

Orientações da Defesa Civil

A Defesa Civil recomendou precauções para a população, como evitar ficar debaixo de árvores e não estacionar veículos perto de torres de transmissão ou placas de propaganda durante ventos fortes. Também foi alertado que o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada deve ser evitado para prevenir acidentes.

Em caso de emergências, a Defesa Civil pode ser contatada pelo número 199, e o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Próximos passos e novas atualizações

A Prefeitura de Campo Grande continuará monitorando os impactos da chuva e trabalhando nas contenções e reparos necessários. Novas atualizações sobre a situação serão divulgadas à medida que o trabalho de recuperação avance.

