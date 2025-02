Chuvas atingem todo o estado nesta quarta-feira

A previsão desta quarta-feira é de chuvas por todo o estado de Mato Grosso do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para perigo potencial de chuvas intensas com acúmulo entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h) e ventos com rajadas de até 60 quilômetros por hora (km/h).

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) informa que os acúmulos de chuva podem variar de 20 a 100 milímetros, principalmente nas regiões Centro-Sul, Sudoeste e Sudeste do estado. Na Capital a chuva deve ser fraca, de até 2 milímetros.

Campo Grande pode registrar máxima de 33°C; Coxim, 34°C; Três Lagoas pode atingir 36°C; Corumbá, 35°C e Porto Murtinho e Dourados podem ter máxima de 32°C nesta quarta-feira.