Chuvas e temperaturas amenas marcam MS

Nesta segunda-feira (9), 44 municípios de Mato Grosso do Sul estão sob alerta de perigo potencial de chuvas intensas, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão inclui acúmulo de 30 milímetros de chuva e ventos de até 60 quilômetros por hora.

Com a chegada da segunda frente fria do ano, o Centro-Sul do estado pode registrar temperatura mínima até 5°C abaixo da média histórica para junho, enquanto as demais regiões devem ter queda entre 3°C e 5°C.

Campo Grande

A Capital tem máxima de 25°C, com pancadas de chuva e trovões pela manhã. Nos demais períodos, há possibilidade de chuva isolada, segundo o Inmet.

Dourados e Ponta Porã

Dourados registra máxima de 23°C, com céu nublado e possibilidade de chuva isolada durante todo o dia.

Ponta Porã também atinge 23°C, com cenário semelhante. Já Amambai tem chuvas isoladas pela manhã e máxima de 22°C.

Costa Leste

Três Lagoas e Paranaíba têm máxima de 25°C. Aparecida do Taboado marca 23°C. Os três municípios terão céu nublado, mas sem previsão de chuva.

Costa Norte

Coxim atinge os 25°C, enquanto Sonora e Pedro Gomes registram máxima de 26°C. Os três municípios devem ter tempo nublado e seco.

Pantanal

Corumbá tem máxima de 25°C, com céu nublado e tempo seco. Já em Porto Murtinho, a previsão é de chuvas isoladas durante todo o dia, com máxima de 25°C.