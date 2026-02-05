Chuvas e ventos fortes colocam MS sob alerta

Mato Grosso do Sul está sob alerta de chuvas intensas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com ventos que podem chegar a 100 quilômetros por hora e volume de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora.

Diante do cenário, a orientação é evitar o trânsito por vias alagadas, buscar abrigo em locais seguros durante as tempestades e manter distância de árvores, postes e outras estruturas ligadas à rede elétrica, especialmente em momentos de ventos mais intensos e trovoadas.

Condições climáticas em Campo Grande

Campo Grande tem previsão de pancadas de chuva e trovoadas em todos os períodos do dia. A máxima pode chegar a 30°C, com ventos fracos a moderados e rajadas mais intensas à tarde e à noite.

Em caso de necessidade, a população pode acionar os seguintes canais de atendimento: