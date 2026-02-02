Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

INFRAESTRUTURA

Chuvas freiam produtividade, mas tapa-buracos avança nas ruas da Capital

Quase 5 mil toneladas de asfalto foram aplicadas em janeiro

Arthur Ayres

Planejamento diário depende da previsão do tempo, afirma Sisep - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG
Planejamento diário depende da previsão do tempo, afirma Sisep - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

Mesmo com chuvas frequentes ao longo de janeiro, a Prefeitura de Campo Grande avançou nos serviços de recuperação do pavimento e tapou mais de 34 mil buracos em ruas e avenidas da Capital. O trabalho buscou garantir a trafegabilidade das vias, apesar das limitações impostas pelo clima.

Foram utilizadas quase 5 mil toneladas de asfalto, com equipes atuando da madrugada ao início da noite, aproveitando os períodos de estiagem.

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), ao todo foram aplicadas 4.946 toneladas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), que resultaram na recuperação de 74,3 mil metros quadrados de vias pavimentadas.

Intensificação dos Serviços de Recuperação Asfáltica

A orientação da prefeita Adriane Lopes é intensificar os serviços sempre que as condições climáticas permitirem. Para isso, as equipes iniciam os trabalhos ainda no final da madrugada e seguem até o início da noite, inclusive aos sábados.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcelo Miglioli, o planejamento diário depende diretamente da previsão do tempo. As empresas responsáveis pelo serviço solicitam o CBUQ com base no cronograma do dia seguinte, já que o material precisa estar em temperatura adequada para aplicação.

“O asfalto não pode esfriar. Se isso acontece, ele não serve mais para o serviço”, explica o secretário. As normas técnicas indicam que o CBUQ deve estar entre 110 e 177 graus para garantir a qualidade da recuperação do pavimento.

O Processo de Tapa-Buracos

O processo de tapa-buracos envolve várias etapas. Primeiro, uma equipe faz a marcação dos pontos danificados. Em seguida, ocorre o recorte geométrico e a limpeza da área, para só então o asfalto ser aplicado e compactado.

Na prática, o número de buracos recuperados pode ser ainda maior. Em locais onde há vários danos próximos, o recorte é feito em toda a área, mas o registro técnico contabiliza apenas um ponto.

A Sisep destaca que as chuvas frequentes reduziram a produtividade das equipes. Além de aumentar a quantidade de buracos, a água amplia a profundidade dos danos, o que exige mais tempo de execução e maior consumo de material.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos