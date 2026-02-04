Chuvas intensas levam Prefeitura a alinhar ações emergenciais em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande mobilizou uma força-tarefa para enfrentar os impactos das chuvas intensas que atingem a Capital. Em apenas quatro dias, o volume registrado chegou a 180 milímetros, índice superior ao previsto para o mês, segundo a Defesa Civil Municipal.

Diante do cenário, uma reunião estratégica foi realizada na manhã desta terça-feira (4), na sede da Defesa Civil, com a participação da prefeita Adriane Lopes, secretários municipais e equipes técnicas. O objetivo foi alinhar ações emergenciais e definir estratégias de resposta rápida à população.

Segundo a prefeita, a situação é considerada atípica e exige atuação integrada do município.

“Estamos diante de uma situação atípica. Em quatro dias choveu praticamente o volume esperado para o mês inteiro. Todas as equipes estão mobilizadas e trabalhando de forma integrada para garantir resposta rápida e segurança à população”, afirmou a prefeita Adriane Lopes.

Ocorrências registradas

De acordo com o coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil, Eneas Netto, mais de 60 ocorrências já foram registradas desde o início de fevereiro. Todas as informações estão sendo inseridas no sistema nacional de informações sobre desastres, o que permite identificar pontos críticos e planejar ações de resposta e recuperação, com acompanhamento do Governo Federal.

As equipes municipais também atuam no atendimento direto às famílias afetadas. Na Comunidade Vitória, ao lado da Homex, 40 famílias receberam assistência. Outras 17 famílias foram atendidas na Agrovila e uma residência no Zé Pereira. No Jardim Noroeste, houve distribuição de lonas para minimizar os danos causados pela chuva.