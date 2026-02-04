Chuvas intensas levam Prefeitura a alinhar ações emergenciais em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande mobilizou uma força-tarefa para enfrentar os impactos das chuvas intensas que atingem a Capital. Em apenas quatro dias, o volume registrado chegou a 180 milímetros, índice superior ao previsto para o mês, segundo a Defesa Civil Municipal.
Diante do cenário, uma reunião estratégica foi realizada na manhã desta terça-feira (4), na sede da Defesa Civil, com a participação da prefeita Adriane Lopes, secretários municipais e equipes técnicas. O objetivo foi alinhar ações emergenciais e definir estratégias de resposta rápida à população.
Segundo a prefeita, a situação é considerada atípica e exige atuação integrada do município.
“Estamos diante de uma situação atípica. Em quatro dias choveu praticamente o volume esperado para o mês inteiro. Todas as equipes estão mobilizadas e trabalhando de forma integrada para garantir resposta rápida e segurança à população”, afirmou a prefeita Adriane Lopes.
Ocorrências registradas
De acordo com o coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil, Eneas Netto, mais de 60 ocorrências já foram registradas desde o início de fevereiro. Todas as informações estão sendo inseridas no sistema nacional de informações sobre desastres, o que permite identificar pontos críticos e planejar ações de resposta e recuperação, com acompanhamento do Governo Federal.
As equipes municipais também atuam no atendimento direto às famílias afetadas. Na Comunidade Vitória, ao lado da Homex, 40 famílias receberam assistência. Outras 17 famílias foram atendidas na Agrovila e uma residência no Zé Pereira. No Jardim Noroeste, houve distribuição de lonas para minimizar os danos causados pela chuva.
Gerenciamento de Risco
O secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Ednei Marcelo Miglioli, explicou que, enquanto as chuvas persistem, o foco está no gerenciamento de risco e na sinalização das áreas críticas.
“Neste momento, o foco é o gerenciamento de risco e a sinalização das áreas críticas. As obras de recuperação serão iniciadas assim que houver segurança técnica”, disse.
A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) reforça o alerta para que motoristas e pedestres respeitem as interdições e orientações, já que há risco em vias cobertas pela água. Equipes da Guarda Civil Metropolitana auxiliam nas operações para garantir a segurança da população e dos servidores.
Após a reunião, a prefeita Adriane Lopes vistoriou a ponte da Rua Bom Sucesso com a Avenida Ernesto Geisel, um dos pontos monitorados pelas equipes. O presidente da Câmara Municipal, Epaminondas Vicente Silva Neto, também acompanhou a vistoria.
A Defesa Civil orienta que a população evite áreas alagadas, não transite por vias interditadas e acione o telefone 199 em caso de risco ou emergência.
*Com informações da Prefeitura de Campo Grande