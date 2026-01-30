Chuvas irregulares marcaram dezembro em Mato Grosso do Sul

O regime de chuvas em Mato Grosso do Sul apresentou forte irregularidade no mês de dezembro de 2025, segundo dados do Monitoramento Mensal das Secas, elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec/MS).

Dos 50 pontos analisados no Estado, 23 registraram volumes abaixo da média histórica, 26 ficaram acima e apenas um permaneceu dentro do padrão esperado.

A distribuição desigual fez com que diferentes regiões enfrentassem cenários distintos ao longo do mês, com excesso de chuva em algumas áreas e déficit em outras.

De acordo com a análise espacial, grande parte do Estado registrou acumulados entre 150 e 300 milímetros, acima da média histórica. Em contrapartida, a região nordeste concentrou os menores volumes, entre 50 e 150 milímetros.

Mundo Novo teve maior volume de chuva

O maior acumulado de dezembro foi registrado em Mundo Novo, com 439 milímetros, volume que representa 144% acima da média climatológica do período.

Em Campo Grande, os cinco pontos de monitoramento também indicaram chuva acima da média. No pluviômetro da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), por exemplo, foram observados 289,2 milímetros, cerca de 40% acima do esperado para o mês.

Municípios com menor índice

Entre os municípios que apresentaram os maiores déficits em relação à média histórica estão Paranaíba, Paraíso das Águas, Cassilândia, Chapadão do Sul, Camapuã e Corumbá, na estação localizada na Fazenda São Cândido.

Nessas localidades, a redução chegou a superar 40% em comparação com o volume esperado para dezembro.

Temperaturas variaram quase 27 graus

Além da irregularidade nas chuvas, o mês também foi marcado por grande variação térmica. A menor marca foi registrada em Aral Moreira, no dia 17 (12,8°C), enquanto a maior ocorreu em Porto Murtinho, no dia 1º de dezembro (39,8°C).

Em Campo Grande, as médias mínima e máxima ficaram cerca de 0,7°C acima do padrão histórico.

Previsão indica manutenção da irregularidade

Para o trimestre entre fevereiro e abril de 2026, os modelos climáticos apontam a continuidade do padrão irregular no Estado, com variações regionais.

A tendência, segundo o relatório, é de que os volumes de chuva fiquem, em média, abaixo do padrão histórico no período.

A previsão também indica temperaturas próximas ou ligeiramente acima da média para os próximos meses.

*Com informações do Governo de MS