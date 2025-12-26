Veículos de Comunicação
Chuvas isoladas e calor acima da média marcam o tempo em MS

Inmet prevê ventos de até 60 km/h, chuva intensa e temperaturas acima da média

Ana Lorena Franco

Temperaturas podem ficar até 5 °C acima da média por até cinco dias - Foto: Arquivo RCN67
Nesta sexta-feira (26), Mato Grosso do Sul está sob alerta de perigo potencial de tempestades, com ventos de até 60 quilômetros por hora e acúmulo de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora.

Além disso, o calor continua, com alerta de onda de calor na costa leste. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura deve ficar 5 °C acima da média por um período de 3 a 5 dias.

Campo Grande

Campo Grande tem máxima de 36 °C, com céu nublado pela manhã e pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite.

Dourados

Dourados atinge os 35 °C, com pancadas de chuva isoladas no período vespertino e noturno.

Costa Leste

Três Lagoas tem chuva isolada à tarde e à noite, com céu nublado pela manhã. A máxima é de 36 °C. Aparecida do Taboado tem o mesmo cenário climático, mas a máxima é de 37 °C.

Costa Norte

Coxim e Sonora têm máxima de 35 °C, ambos com pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite.

Pantanal

Os termômetros de Corumbá e Porto Murtinho marcam 38 °C, com pancadas de chuva e trovões à tarde e chuva isolada à noite.

