Chuvas isoladas e temperaturas de quase 40°C marcam MS nesta terça-feira

O deslocamento de uma frente fria traz pancadas fortes isoladas para o Sul e Oeste de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (9). Segundo o Climatempo, Pedro Gomes, na região Norte de Mato Grosso do Sul, teve, nesta segunda-feira (8), a segunda maior temperatura registrada no Brasil em 2025, com 41,3°C.

Campo Grande

Campo Grande amanheceu com chuva fraca, mas o tempo deve ter apenas poucas nuvens nos demais períodos. Os ventos variam de intensidade fraca a moderada ao longo do dia, com rajadas mais intensas em alguns momentos. A máxima é de 33°C.

Dourados

Dourados atinge os 34°C, com pancadas de chuvas pela manhã, poucas nuvens à tarde e céu claro à noite.

Costa Leste

Em Três Lagoas e Aparecida do Taboado, a máxima é de 37°C, sem chuva e com ventos fracos.

Costa Norte

Na região norte, Coxim e Sonora atingem os 39°C e Pedro Gomes tem máxima de 38°C.

Pantanal

Corumbá tem chuva isolada pela manhã, com ventos fracos e baixa nebulosidade nos demais períodos; a máxima é de 38°C. Porto Murtinho tem o mesmo cenário e os termômetros atingem 37°C.