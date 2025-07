Chuvas predominam em MS com calor intenso no Norte e no Pantanal

Esta terça-feira (29) começa com céu nublado em todo o Mato Grosso do Sul e possibilidade de pancadas de chuva no Centro-Norte, mas sem previsão de grandes volumes acumulados.

Campo Grande

A máxima prevista para a Capital nesta terça é de 20°C, com chuvas previstas para todos os períodos do dia, além de ventos que variam de intensidade fraca a moderada.

Dourados e Ponta Porã

Os termômetros de Dourados marcam os 32°C e Ponta Porã atinge os 33°C; ambos os municípios do Sul têm céu nublado e chuvas isoladas pela tarde e noite.

Costa Leste

Três Lagoas atinge os 34°C, com muitas nuvens e chuvas isoladas pela tarde e noite, que acompanham ventos fracos. Aparecida do Taboado tem o mesmo cenário de chuvas, e a máxima é de 33°C.

Costa Norte

Na região Norte, o calor é o destaque: Coxim e Pedro Gomes atingem os 37°C, com céu nublado e chuva à tarde e à noite; Sonora tem o mesmo cenário de chuvas, mas a máxima é de 38°C.

Pantanal

O Pantanal também tem altas temperaturas — Corumbá tem máxima de 37°C, com ventos fracos e chuva isolada à tarde e à noite. Já Porto Murtinho atinge os 36°C, também com chuvas durante tarde e noite, mas os ventos variam de intensidade fraca a moderada.