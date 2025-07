Ciclista de Campo Grande vence prova nacional após superar obesidade

O que começou como uma forma de vencer a obesidade e adotar hábitos mais saudáveis levou Fernanda Aleixo da Silva, de 20 anos, ao topo do pódio em uma das principais provas de ciclismo do país.

A moradora de Campo Grande venceu, no mês passado, a L’Étape Rio by Tour de France, realizada na Marina da Glória, no Rio de Janeiro.

De última colocada a campeã nacional

Fernanda pratica ciclismo há cerca de três anos, incentivada pelo pai, também ciclista. Na primeira competição, terminou em último lugar após percorrer 16 quilômetros na categoria Turismo.

A experiência, no entanto, a motivou a seguir treinando. Desde então, perdeu quase 30 quilos, adotou treinos diários e, no início deste ano, passou a integrar a equipe feminina Vênus Ciclismo.

Atualmente, a rotina inclui de cinco a seis treinos por semana no Parque dos Poderes e longos percursos nas estradas aos fins de semana. “O ciclismo virou parte essencial da minha vida. Treino de uma hora e meia a duas horas durante a semana e até quatro horas nos finais de semana”, contou a atleta.

Fernanda, ao meio, durante o pódio – Foto: Divulgação/Funesp

Apoio financeiro foi decisivo

A vitória no Rio de Janeiro contou com o apoio do Auxílio Atleta, benefício da Prefeitura de Campo Grande que ajuda a custear despesas com transporte, hospedagem, alimentação e inscrições.

O programa concede até R$ 5 mil por competidor, mediante aprovação do Conselho Municipal de Esporte e Lazer.

“Esse apoio fez toda a diferença. Com incentivo financeiro e reconhecimento, conseguimos sonhar mais alto. Foi isso que me levou ao Rio de Janeiro e à vitória”, afirmou Fernanda.

Próximos passos

Com a conquista nacional, Fernanda mira agora competições internacionais. “Quero representar Campo Grande e o Brasil lá fora. Sigo com o mesmo espírito daquela primeira prova, mas com mais força, preparo e objetivos maiores”, disse.

O Auxílio Atleta beneficiou 19 esportistas de seis modalidades diferentes no último mês e, em 2024, já contemplou 125 competidores. A expectativa é ampliar o número de atletas atendidos em 2025.

*Com informações da Funesp