Ciclista morre atropelado por carro no trecho da BR-163 em Campo Grande

O ciclista, de 45 anos, morreu após ser atropelado por um carro na BR-163, em Campo Grande, na noite de segunda-feira (17). O acidente ocorreu na região do Jardim Colúmbia, por volta das 19h, quando a vítima tentava cruzar a rodovia em direção ao posto de combustíveis Araras.

Segundo informações, a vítima faleceu no local, sem chance de socorro. O motorista do veículo parou imediatamente e prestou assistência à vítima, além de acionar os serviços de emergência. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local e realizou o teste do bafômetro no condutor, que teve resultado negativo para o consumo de álcool.

A CCR MSVia, foi chamada para atender a ocorrência e mobilizou equipes de resgate e operação. A pista precisou ser parcialmente interditada enquanto o atendimento era realizado, mas o tráfego foi liberado durante a noite. Os pertences da vítima ficaram sob responsabilidade da concessionária.

Acidente são recorrentes

De acordo com dados levantados pela Redação RCN 67, os acidentes envolvendo ciclistas em Mato Grosso do Sul revelam um cenário preocupante, especialmente na Capital.

Em 2023, foram registrados 96 acidentes de trânsito envolvendo ciclistas na cidade, resultando em três mortes. Este número já corresponde a 80% do total de ocorrências registradas em 2022, quando houve seis mortes e 212 hospitalizações relacionadas a acidentes com ciclistas.

Além disso, no período de janeiro a maio de 2023, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) atendeu 597 ocorrências envolvendo bicicletas, incluindo quedas, colisões e atropelamentos.

No interior do estado, também ocorreram acidentes fatais envolvendo ciclistas. Em Nova Andradina, no dia 17 de março de 2025, Rosimar Santos, que conduzia uma bicicleta elétrica, foi atropelada por um caminhão baú. O acidente aconteceu quando o motorista do caminhão desviou de um cadeirante e atingiu a ciclista, que morreu no local.