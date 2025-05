Cigarros eletrônicos preocupam autoridades de saúde em MS

A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES) alerta para o aumento no uso de cigarros eletrônicos, principalmente entre jovens. Os cigarros eletrônicos — vapes ou pods — contêm nicotina sintética e outras substâncias tóxicas que causam dependência e podem causar doenças respiratórias e câncer.

Os cigarros eletrônicos têm aromas de frutas que camuflam as substâncias tóxicas.

Regulamentação e Fiscalização

A comercialização, importação e propaganda de cigarros eletrônicos são proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde 2009, mas a venda ilegal é comum, o que reforça a necessidade de fiscalização.

De acordo com a SES, em 2023, 2.600 unidades de cigarros eletrônicos foram recolhidas em ações de fiscalização em todo Mato Grosso do Sul, e a multa para quem distribui, armazena, transporta, faz propaganda ou comercializa cigarros eletrônicos pode chegar a R$ 30 mil, além da apreensão do produto e da interdição do local por até 90 dias.

Ações Educativas e Canais de Denúncia

Além das fiscalizações, a SES realiza, dentro do Programa Saúde na Escola (PSE), campanhas educativas em escolas da Rede Estadual de Ensino, orientando alunos e professores sobre os riscos do uso dos cigarros eletrônicos.

Para denunciar a venda de cigarros eletrônicos, ou a permissão de venda realizada por ambulantes em estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes e casas noturnas, a população pode entrar em contato com a Vigilância Sanitária pelo telefone 0800 647 0031 ou pelo 136.