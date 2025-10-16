Cinco bairros de Campo Grande recebem o fumacê nesta quinta-feira

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado em cinco bairros de Campo Grande, com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) – conhecido como Fumacê, nesta quinta-feira (16).

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) circularão das 16h às 22h, passarão pelos bairros: Santo Amaro, Jardim Panamá, Vila Sobrinho, Aero Rancho e Piratininga.

Confira o itinerário completo

Santo Amaro – R. Santa Clara, com R. Franklin Cassiano da Silva

– R. Santa Clara, com R. Franklin Cassiano da Silva Panamá – R. Colheiros, com R. Pinto Dágua

– R. Colheiros, com R. Pinto Dágua Sobrinho – R. dos Andradas, com R. Cádiz

– R. dos Andradas, com R. Cádiz Aero Rancho – Av. Graciliano Ramos, com R. Charlotte

– Av. Graciliano Ramos, com R. Charlotte Piratininga – R. Antonio Bitencourt Filho, com R. Sabiá

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas.

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que tais atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno.